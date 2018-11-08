|
Минэкономики подпишет соглашение с ПРООН и ЕС о развитии 12 районов Беларуси
По словам замминистра, это соглашение о содействии развитию на местном уровне подпишут 13 ноября.
«Проект затронет 12 районов Беларуси, в среднем по два района в каждой области. Его финансирование составит около 1,5 млн евро на регион», – сообщил Дмитрий Матусевич.
Благодаря этому соглашению с ПРООН и ЕС районы получат возможность реализовать местные инициативы по развитию инфраструктуры и бизнеса, социального предпринимательства. Проект начнут реализовывать в начале 2019 года.
Заместитель министра экономики отметил, что в этом году Всемирную
Минэкономики будет участвовать в обсуждении актуальных вопросов по развитию частного сектора, малого и среднего бизнеса в стране, в том числе в Круглом столе по стратегии развития предпринимательства в цифровую эпоху.
По его словам, для представителей Минэкономики очень важна такая возможность живого общения с предпринимателями, представителями крупного, среднего и малого частного бизнеса.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирную неделю предпринимательства в Беларуси официально поддержит правительство Беларуси
|
Свежие газеты
Архив (Разное)