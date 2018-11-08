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Минэкономики подпишет соглашение с ПРООН и ЕС о развитии 12 районов Беларуси

09.11.2018 15:13 — Разное | Myfin  
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Минэкономики подпишет соглашение с ПРООН и ЕС о развитии 12 районов Беларуси
фото: pixabay.com

По словам замминистра, это соглашение о содействии развитию на местном уровне подпишут 13 ноября.

«Проект затронет 12 районов Беларуси, в среднем по два района в каждой области. Его финансирование составит около 1,5 млн евро на регион», – сообщил Дмитрий Матусевич.

Благодаря этому соглашению с ПРООН и ЕС районы получат возможность реализовать местные инициативы по развитию инфраструктуры и бизнеса, социального предпринимательства. Проект начнут реализовывать в начале 2019 года.

Минэкономики подпишет соглашение с ПРООН и ЕС о развитии 12 районов Беларуси

Заместитель министра экономики отметил, что в этом году Всемирную неделю предпринимательства в Беларуси официально поддержит правительство Беларуси.

Минэкономики будет участвовать в обсуждении актуальных вопросов по развитию частного сектора, малого и среднего бизнеса в стране, в том числе в Круглом столе по стратегии развития предпринимательства в цифровую эпоху.

По его словам, для представителей Минэкономики очень важна такая возможность живого общения с предпринимателями, представителями крупного, среднего и малого частного бизнеса.

 
 
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Всемирную неделю предпринимательства в Беларуси официально поддержит правительство Беларуси
 
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