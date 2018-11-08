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Создание гарантийного фонда для МСП обсудят на Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси

09.11.2018 16:00 — Разное | Ежедневник  
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Создание гарантийного фонда для МСП обсудят на Всемирной неделе предпринимательства в Беларуси

фото: belnaviny.by

Средства этого фонда могут быть использованы в качестве гарантии под кредиты, выделяемые малому бизнесу коммерческими банками.

Всемирная неделя предпринимательства в Беларуси (GEW Belarus) пройдет в Беларуси с 12 по 18 ноября. Как сообщила глава представительства Международной финансовой корпорации в Беларуси Ольга Щербина, в рамках мероприятия планируется обсудить новые для Беларуси инструменты, позволяющие представителям МСП получить доступ к финансированию.

В частности, будет совместно с Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимательства будет обсуждена тема создания в стране гарантийного фонда, пишет БЕЛТА. По словам Щербиной, уже намечаются первые проекты по выдаче частичных гарантий для малых и средних предприятий.

Глава представительства МФК сообщила также, что в Беларуси сегодня работают около 350 тыс. представителей микро- , малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей.

 
 
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Средства этого фонда могут быть использованы в качестве гарантии под кредиты, выделяемые малому бизнесу коммерческими банками.
 
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