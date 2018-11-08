«Обувь из помойки» за 870 долларов – Gucci представил новинку

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«Поношенные» кроссовки уже давно стали визитной карточкой Golden Goose Deluxe Brand, а недавно свою версию «обуви из помойки» представили Maison Margiela и Vetements.

Тренду продолжают следовать и Gucci — ретрокроссовки из новой коллекции выглядят так, как будто в 1970-х их не раз надевали для прогулок по пыльным дорогам и мокрым газонам, а потом закинули на антресоли и долго не вспоминали. «Грязные» кроссовки можно купить на сайте Gucci за 870 долларов — причём похожие «чистые» модели марки стоят ощутимо дешевле, пишет Wonderzin e.

Конечно, новинка не могла пройти мимо внимания язвительных комментаторов: «Просто продайте мне новые за 400 долларов, и я их испачкаю, не сомневайтесь», «Не оставляйте их на виду дома, а то мама выбросит», — сообщают читатели Hypebeast, сравнивая модель с «дешёвой подделкой» или «отвратительными папиными кедами».