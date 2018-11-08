Что взять с собой в армию призывнику?

Необходимо взять:
Паспорт;
телефонную карточку;
небольшую сумму денег;
обложку для военного билета;
нитки (черные, белые, зеленые) и иголку;
белую х/б ткань;
10 конвертов для писем;
две общие тетради, ручку, набор стержней и карандаш;
носовой платок, расческу;
мыло в мыльнице, зубную щетку и пасту;
бритву, лезвия, крем для бритья и крем после бритья;
черный обувной крем, щетку;
широкий медицинский пластырь в рулоне;
запас продуктов на сутки.
Телефон для призывника должен быть без фото- и видеокамеры, без диктофона и выхода в интернет.
Оставить дома:
медикаменты;
дорогие часы, предметы из драгоценных металлов, дорогую одежду и обувь.
Источник: Министерство обороны.