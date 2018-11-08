Что взять с собой в армию призывнику?

Необходимо взять:

Паспорт;

телефонную карточку;

небольшую сумму денег;

обложку для военного билета;

нитки (черные, белые, зеленые) и иголку;

белую х/б ткань;

10 конвертов для писем;

две общие тетради, ручку, набор стержней и карандаш;

носовой платок, расческу;

мыло в мыльнице, зубную щетку и пасту;

бритву, лезвия, крем для бритья и крем после бритья;

черный обувной крем, щетку;

широкий медицинский пластырь в рулоне;

запас продуктов на сутки.

Телефон для призывника должен быть без фото- и видеокамеры, без диктофона и выхода в интернет.

Оставить дома:

медикаменты;

дорогие часы, предметы из драгоценных металлов, дорогую одежду и обувь.

Источник: Министерство обороны.

https://www.belta.by/infographica/view/pamjatka-prizyvniku-chto-vzjat-s-soboj-v-armiju-9949/

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