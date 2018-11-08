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Что взять с собой в армию призывнику?

09.11.2018 15:27 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Что взять с собой в армию призывнику?Необходимо взять:

Паспорт;

телефонную карточку;

небольшую сумму денег;

обложку для военного билета;

нитки (черные, белые, зеленые) и иголку;

белую х/б ткань;

10 конвертов для писем;

две общие тетради, ручку, набор стержней и карандаш;

носовой платок, расческу;

мыло в мыльнице, зубную щетку и пасту;

бритву, лезвия, крем для бритья и крем после бритья;

черный обувной крем, щетку;

широкий медицинский пластырь в рулоне;

запас продуктов на сутки.

Телефон для призывника должен быть без фото- и видеокамеры, без диктофона и выхода в интернет.

                                                                                             Оставить дома:

                                                      медикаменты;

                                                                                                            дорогие часы, предметы из драгоценных металлов, дорогую одежду и обувь.

Источник: Министерство обороны.

https://www.belta.by/infographica/view/pamjatka-prizyvniku-chto-vzjat-s-soboj-v-armiju-9949/

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Необходимо взять: Паспорт; телефонную карточку; небольшую сумму денег; обложку для военного билета; нитки (черные, белые, зеленые) и иголку; белую х/б
 
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