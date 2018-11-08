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Эффектный сэйв Энрота в матче против "Сочи" вошел в топ 9-й недели КХЛ
Фантастическую игру вратаря минского «Динамо» Юноса Энрота в матче против «Сочи» отметили редакторы сайта КХЛ, включив в топ сэйвов девятой недели КХЛ. Энрот блестяще справился с опасным броском Юркки Йокипакки с близкой дистанции.
В том матче
Эта игра стала последней для Горди Дуайера на тренерском мостике команды. Сегодня его и весь штаб
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В том матче голкипер "зубров" отбил 40 бросков и подарил минскому "Динамо" победу.
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