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Эффектный сэйв Энрота в матче против "Сочи" вошел в топ 9-й недели КХЛ

09.11.2018 16:18 — Разное | Tut.by  
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Фантастическую игру вратаря минского «Динамо» Юноса Энрота в матче против «Сочи» отметили редакторы сайта КХЛ, включив в топ сэйвов девятой недели КХЛ. Энрот блестяще справился с опасным броском Юркки Йокипакки с близкой дистанции.

В том матче голкипер «зубров» отбил 40 бросков и подарил минскому «Динамо» победу над «Сочи» со счетом 2:1.

Эта игра стала последней для Горди Дуайера на тренерском мостике команды. Сегодня его и весь штаб отправили в отставку.

 
 
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В том матче голкипер "зубров" отбил 40 бросков и подарил минскому "Динамо" победу.
 
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