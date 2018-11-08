Фантастическую игру вратаря минского «Динамо» Юноса Энрота в матче против «Сочи» отметили редакторы сайта КХЛ, включив в топ сэйвов девятой недели КХЛ. Энрот блестяще справился с опасным броском Юркки Йокипакки с близкой дистанции.

В том матче голкипер «зубров» отбил 40 бросков и подарил минскому «Динамо» победу над «Сочи» со счетом 2:1.

Эта игра стала последней для Горди Дуайера на тренерском мостике команды. Сегодня его и весь штаб отправили в отставку .