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Не могут подтвердить, откуда деньги. Налоговики о том, сколько белорусов живет не по средствам

09.11.2018 16:15 — Разное | Tut.by  
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Министерство по налогам и сборам ежегодно требует подтвердить доходы в среднем у 20−25 тысяч физических лиц, но не все они могут это сделать. Об этом сообщил на пресс-конференции 9 ноября в Минске начальник управления налогообложения доходов и имущества физических лиц МНС Андрей Ковалевский.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Андрей Ковалевский напомнил, что с 2003 года в Беларуси действует закон о декларировании доходов и расходов граждан, и ежегодно налоговые органы анализируют доходы и расходы физических лиц, совершивших крупные покупки, пишет БелаПАН.

«Выявляются случаи, когда расходы превышают доходы. В случае если у налоговых органов возникают такие вопросы, они могут истребовать у физического лица декларацию, в которой гражданин обязан сообщить источники своих доходов», — сказал Ковалевский.

По его словам, МНС ежегодно анализирует доходы в среднем у 20−25 тыс. физических лиц, к которым возникли вопросы в связи с несоответствием размера официальных доходов и фактических расходов.

«Порядка 5 тыс. граждан не могут официально подтвердить источники своих доходов и производят доплату подоходного налога», — пояснил Ковалевский.

При этом он уточнил, что в этом случае граждане обязаны заплатить повышенный подоходный налог — по ставке 16% — от разницы между фактическими расходами и официальными доходами.

«Граждане в этом случае уплачивают подоходный налог по повышенной ставке. Пеня и административная ответственность не предусмотрена. Административная ответственность (штрафные санкции. — БелаПАН.) возникнет только в случае неуплаты предъявленного налога в течение 30 дней», — сообщил представитель МНС, отвечая на уточняющий вопрос.

Напомним, в налоговых органах валюты и кредитах">работает автоматизированная система, которая позволяет сопоставлять информацию о том, сколько человек зарабатывает и сколько тратит. Например, в базе содержится информация о зарплате по основному месту работы, о полученных из-за границы денежных переводах, теперь к ней добавятся еще и сведения о кредитах и о покупке валюты. Кроме этого, база «видит» дорогостоящие покупки: квартиры, дома, транспортные средства, гаражи.

При этом в Беларуси с 1 января 2021 года будет изменен порядок представления сведений о доходах граждан, сообщили в управлении перспективного развития и информационной открытости МНС. При этом порядок и сроки представления таких сведений будут установлены правительством. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Министерство по налогам и сборам ежегодно требует подтвердить доходы в среднем у 20-25 тысяч физических лиц, но не все они могут это сделать.
 
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Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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