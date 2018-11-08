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В Минске на месте яблоневого сада хотят сделать парк с канатной дорогой
Администрация Фрунзенского района
Участок, который вошел в границы проектирования, расположен в границах улиц Горецкого — Рафиева. Когда-то здесь была деревня Сухарево с одноименным болотом, красивым ландшафтом и огромным яблоневым садом. В 1998 году деревня вошла в черту Минска, а частный сектор начал потихоньку сдавать свои позиции перед многоквартирной застройкой.
За последние десять лет за яблоневым садом вырос целый микрорайон, а градостроители задумались над благоустройством зеленой территории.
Также архитекторы предлагают сохранить в естественном состоянии болото Сухарево в районе улицы Рафиева с сопредельными территориями, участок с уникальным рельефом и растительностью (дуб черешчатый) в районе ДС «Юго-Западная».
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Общественное обсуждение экологического доклада по СЭО проекта: «Градостроительный проект детального планирования части рекреационной зоны 333 ЛР в районе улиц Горецкого — Рафиева» продлится до 8 декабря 2018 года.
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