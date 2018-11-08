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В Минске на месте яблоневого сада хотят сделать парк с канатной дорогой

09.11.2018 16:13 — Разное | Tut.by  
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Администрация Фрунзенского района проводит общественное обсуждение экологического доклада по стратегической экологической оценке «Градостроительного проекта детального планирования части рекреационной зоны 333 ЛР в районе улиц Горецкого — Рафиева». Самое интересное в этом докладе — предложение сделать на базе яблоневого сада парк. Подробнее читайте в нашем материале.


Часть бывшей деревни Сухарево, которая стала площадкой для многоквартирной застройки

Участок, который вошел в границы проектирования, расположен в границах улиц Горецкого — Рафиева. Когда-то здесь была деревня Сухарево с одноименным болотом, красивым ландшафтом и огромным яблоневым садом. В 1998 году деревня вошла в черту Минска, а частный сектор начал потихоньку сдавать свои позиции перед многоквартирной застройкой.


Пунктиром обозначены границы проектируемой территории. Изображение: fr.gov.by

За последние десять лет за яблоневым садом вырос целый микрорайон, а градостроители задумались над благоустройством зеленой территории.

Также архитекторы предлагают сохранить в естественном состоянии болото Сухарево в районе улицы Рафиева с сопредельными территориями, участок с уникальным рельефом и растительностью (дуб черешчатый) в районе ДС «Юго-Западная».


Детальный план. Изображение: fr.gov.by

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Изображение: fr.gov.by

Общественное обсуждение экологического доклада по СЭО проекта: «Градостроительный проект детального планирования части рекреационной зоны 333 ЛР в районе улиц Горецкого — Рафиева» продлится до 8 декабря 2018 года.

Замечания и предложения по проекту можно направить организаторам общественного обсуждения, администрации Фрунзенского района с пометкой «общественное обсуждение» по адресу: 220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 39 (электронный адрес: frun.stroi@minsk.gov.by). А также в администрацию Московского района по адресу: проспект Дзержинского, 10 (электронный адрес: mos.stroy@minsk.gov.by).

 
Теги: Минск
 
 
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Свислочская газета
Светлы шлях
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