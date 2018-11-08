В Минске на месте яблоневого сада хотят сделать парк с канатной дорогой

Администрация Фрунзенского района проводит общественное обсуждение экологического доклада по стратегической экологической оценке «Градостроительного проекта детального планирования части рекреационной зоны 333 ЛР в районе улиц Горецкого — Рафиева». Самое интересное в этом докладе — предложение сделать на базе яблоневого сада парк. Подробнее читайте в нашем материале.



Часть бывшей деревни Сухарево, которая стала площадкой для многоквартирной застройки

Участок, который вошел в границы проектирования, расположен в границах улиц Горецкого — Рафиева. Когда-то здесь была деревня Сухарево с одноименным болотом, красивым ландшафтом и огромным яблоневым садом. В 1998 году деревня вошла в черту Минска, а частный сектор начал потихоньку сдавать свои позиции перед многоквартирной застройкой.



Пунктиром обозначены границы проектируемой территории. Изображение: fr.gov.by

За последние десять лет за яблоневым садом вырос целый микрорайон, а градостроители задумались над благоустройством зеленой территории.

Также архитекторы предлагают сохранить в естественном состоянии болото Сухарево в районе улицы Рафиева с сопредельными территориями, участок с уникальным рельефом и растительностью (дуб черешчатый) в районе ДС «Юго-Западная».



Детальный план. Изображение: fr.gov.by

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Изображение: fr.gov.by

Общественное обсуждение экологического доклада по СЭО проекта: «Градостроительный проект детального планирования части рекреационной зоны 333 ЛР в районе улиц Горецкого — Рафиева» продлится до 8 декабря 2018 года.

Замечания и предложения по проекту можно направить организаторам общественного обсуждения, администрации Фрунзенского района с пометкой «общественное обсуждение» по адресу: 220073, г. Минск, ул. Кальварийская, 39 (электронный адрес: frun.stroi@minsk.gov.by ). А также в администрацию Московского района по адресу: проспект Дзержинского, 10 (электронный адрес: mos.stroy@minsk.gov.by ).