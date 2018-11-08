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В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)

09.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Сегодня в Вороновский военкомат сегодня съехалось почти полсотни юношей со всего района. Каждый из них заходил в кабинет призывной комиссии, докладывал о своем прибытии и после непродолжительной беседы выходил с повесткой на отправку в руках. 

В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)


В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)
В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)

Ребята умело скрывали волнение, шутили, делились друг с другом сведениями о войсковых частях, куда направлены. О них призывники пока знают по рассказам знакомых. Многие из юношей, ожидавших у дверей кабинета своей очереди, будут нести службу плечом к плечу. И первая короткая встреча здесь вполне может перерасти за год-полтора в крепкую солдатскую дружбу.  


В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)
В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)


В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)

В актовом зале военкомата для призывников было подготовлено торжественное мероприятие. Представители органов местной власти, общественных объединений напомнили молодым людям о священном воинском долге  каждого мужчины, поздравили с важным событием в их жизни, пожелали терпения, мужества и сил. 


В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)

Е.Я. Ганевич, председатель районного Совета депутатов


В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)

А.Ю. Гайжевский, военный комиссар Вороновского района


В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)

О.А. Волосевич, заместитель начальника Вороновского РОЧС, районная организация ОО «Белорусский союз офицеров»

 


В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)

Н.К. Пушненкова, председатель районного совета ветеранов


В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)

Н. А. Метелица, первый секретарь РК ОО БРСМ

От имени всех призывников выступил Олег Тарасов, который заверил присутствующих, что они с честью и достоинством отдадут долг Родине и вернутся домой к родным. От матерей, отправляющих в армию своих сыновей в осенний призыв, напутствовала парней Жанна Черновицкая.


В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)


В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)

На успешную службу благословили молодых людей священнослужители местных православного и католического храмов. 


В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)
В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)
В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)

На протяжении мероприятия музыкальными композициями будущих защитников приветствовали и подбадривали солисты Александр Матюк, Олег Зайцев, Илья Пресный.


В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)
В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)
В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)
В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)
В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)

В осенний призыв  на службу в армию уходят порядка пятидесяти человек. Они направлены в органы пограничной службы, внутренние войска, а также в другие подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь. Отправка молодого пополнения начнется 15 ноября и продлится до 28-го.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора и Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Сегодня в Вороновский военкомат сегодня съехалось почти полсотни юношей со всего района. Каждый из них заходил в кабинет призывной комиссии, докладывал о своем...
 
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