В Вороновском районе прошел День призывника (Фото, будет дополнено)

Сегодня в Вороновский военкомат сегодня съехалось почти полсотни юношей со всего района. Каждый из них заходил в кабинет призывной комиссии, докладывал о своем прибытии и после непродолжительной беседы выходил с повесткой на отправку в руках.















Ребята умело скрывали волнение, шутили, делились друг с другом сведениями о войсковых частях, куда направлены. О них призывники пока знают по рассказам знакомых. Многие из юношей, ожидавших у дверей кабинета своей очереди, будут нести службу плечом к плечу. И первая короткая встреча здесь вполне может перерасти за год-полтора в крепкую солдатскую дружбу.

















В актовом зале военкомата для призывников было подготовлено торжественное мероприятие. Представители органов местной власти, общественных объединений напомнили молодым людям о священном воинском долге каждого мужчины, поздравили с важным событием в их жизни, пожелали терпения, мужества и сил.







Е.Я. Ганевич, председатель районного Совета депутатов







А.Ю. Гайжевский, военный комиссар Вороновского района







О.А. Волосевич, заместитель начальника Вороновского РОЧС, районная организация ОО «Белорусский союз офицеров»







Н.К. Пушненкова, председатель районного совета ветеранов







Н. А. Метелица, первый секретарь РК ОО БРСМ

От имени всех призывников выступил Олег Тарасов, который заверил присутствующих, что они с честью и достоинством отдадут долг Родине и вернутся домой к родным. От матерей, отправляющих в армию своих сыновей в осенний призыв, напутствовала парней Жанна Черновицкая.













На успешную службу благословили молодых людей священнослужители местных православного и католического храмов.















На протяжении мероприятия музыкальными композициями будущих защитников приветствовали и подбадривали солисты Александр Матюк, Олег Зайцев, Илья Пресный.























В осенний призыв на службу в армию уходят порядка пятидесяти человек. Они направлены в органы пограничной службы, внутренние войска, а также в другие подразделения Вооруженных Сил Республики Беларусь. Отправка молодого пополнения начнется 15 ноября и продлится до 28-го.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора и Олега БЕЛЬСКОГО.