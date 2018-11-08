

Что изменится в Беларуси с 1 ноября 2018 года Автор: Эдуард Кидяев.

Бюджет прожиточного минимума, пенсии, цены на сигареты, экзамен на профпригодность для водителей-международников… Что ещё изменится для нас 1 ноября и в течение месяца.





Изменится бюджет прожиточного минимума



С 1 ноября в Беларуси вырастет бюджет прожиточного минимума. Он с 213,67 рубля увеличится на 0,3% — до 214,21 рубля. Новый размер БПМ будет действовать до конца января 2019 года.



Напомним, бюджет прожиточного минимума в последний раз пересматривали с 1 августа этого года. Тогда он вырос до 213,67 рубля.







Увеличится размер пенсий



С 1 ноября в Беларуси повышаются трудовые пенсии. На сколько процентов увеличится пенсия конкретного человека, зависит от индивидуальных параметров: стажа работы, величины заработка до пенсии, установленных к пенсии надбавок, повышений и доплат.



Ожидается, что пенсии увеличатся в среднем на 5,3%. В результате перерасчёта средний размер трудовых пенсий вырастет до 388,1 рубля, а средний размер пенсии по возрасту — до 393,96 рубля.



Также вслед за ростом БПМ с 1 ноября увеличатся надбавки, повышения к пенсиям и доплаты белорусам 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и соцзащите, а также пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.



Например, минимальная пенсия по возрасту с учётом доплаты в размере 20% от средней зарплаты вырастет с 207,43 до 216,03 рубля.







Вырастут пособия при рождении детей



Пропорционально росту БПМ изменятся размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребёнка составит 2142,7 рубля (сейчас — 2136,7 рубля), а при рождении второго и последующих детей — 2998,94 рубля (сейчас — 2991,38 рубля).



Единовременное пособие женщинам, ставшим на учёт в государственных организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 214,21 рубля (сейчас — 213,67 рубля). (Полный список можно увидеть здесь )







Вырастут экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты



Беларусь с 1 ноября повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС.



Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет повышена с $ 137,5 до $ 152 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин повысится с $ 75,6 до $ 83,6 за 1 тонну, на товарные бензины — с $ 41,2 до $ 45,6 за 1 тонну. Пошлина на лёгкие, средние дистилляты составит $ 45,6 за 1 тонну (была $ 41,2).







Водители-международники будут сдавать экзамен на профпригодность



С 1 ноября вводится подтверждение профессиональной ком­петентности водителей, которые выполняют международные автоперевозки грузов. Им нужно будет проходить обязательное обучение по специальной программе, которую будет утверждать Минтранс, а также сдавать экзамен.



Срок действия свидетельства остался прежний — 5 лет. Это означает, что каждые 5 лет лицо, ответственное за организацию перевозок грузов, обязано проходить дополнительное обучение в учреждениях образования и подтверждать свою профессиональную компетентность.



Свидетельства о профессиональной компетентности водителей в международных автомобильных перевозках грузов, выданные до 1 ноября 2018 года, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 31 декабря 2019 года.







Подорожают сигареты и появятся новые марки



Цены на свою продукцию поднимут Гродненская табачная фабрика, «Табак-инвест», «Беларусьторг», «Энерго-Оил».



Так, на 3 копейки подорожают «Премьер QS», Minsk City QS, Minsk Capital QS. На 5 копеек возрастёт стоимость сигарет Pall Mall Red, Pall Mall Blue, Pall Mall Silver, Pall Mall Azure. На 5−10 копеек подорожают импортные сигареты: L&M, Marlboro, Winston XSence Club Silver, Davidoff, Parliament и другие.



В продаже также появятся MINSK CITY MS, MINSK CAPITAL MS, «Я ПРЕМЬЕР MS» (по 1 рублю), NZ BLACK POWER, NZ GOLD MS (по 1,14 рубля).

