|
В Дрибинском районе объявлен месячник по благоустройству
09.11.2018 — Разное | Савецкая вёска
С 5 ноября по 4 декабря в Дрибинском районе проводится месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. Отдел архитектуры и строительства райисполкома напоминает о необходимости наведения порядка на участках индивидуальных домовладений и участках вокруг многоквартирных жилых домов с придомовой территорией: уборка опавшей листвы, вырезка сухой древесной растительности, уборка с земель общего пользования строительных материалов, дров и т.д.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 5 ноября по 4 декабря в Дрибинском районе проводится месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. Отдел архитектуры и строительства ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)