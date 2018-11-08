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В Дрибинском районе объявлен месячник по благоустройству

09.11.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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В Дрибинском районе объявлен месячник по благоустройству
С 5 ноября по 4 декабря в Дрибинском районе проводится месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. Отдел архитектуры и строительства  райисполкома  напоминает о необходимости наведения порядка на участках индивидуальных домовладений и участках вокруг многоквартирных жилых домов с придомовой территорией: уборка опавшей листвы, вырезка сухой древесной растительности, уборка с земель общего пользования строительных материалов, дров и т.д.
 
 
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С 5 ноября по 4 декабря в Дрибинском районе проводится месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка. Отдел архитектуры и строительства ...
 
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