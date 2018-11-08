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Старший энергетик ОАО «Трилесино-агро» Алексей Емельянчик: «С первым рабочим местом мне повезло»

09.11.2018 — Разное | Савецкая вёска  
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Старший энергетик ОАО «Трилесино-агро» Алексей Емельянчик: «С первым рабочим местом мне повезло»
В сельхозпредприятиях нашего района большое внимание уделяется укреплению кадрового потенциала. Ежегодно сюда приходят на работу молодые специалисты после окончания учебных заведений. Руководители сельхозпредприятий заинтересованы в грамотном молодом пополнении и делают все возможное, чтобы молодые кадры имели хорошие условия для работы, для профессионального роста, смогли надежно закрепиться в коллективе, обустроить свой быт.
Например, в ОАО «Трилесино-агро» не боятся доверять ответственные должности молодым ребятам. Совсем недавно на должность старшего энергетика взяли молодого специалиста — Алексея Емельянчик. Молодой специалист, окончив Минский аграрно-технический университет, попал по распределению в ОАО «Трилесино-агро». За полгода своей работы в сельхозпредприятии он доказал, что не входит в разряд тех, кого учеба ничему не научила.
— Я родом из Гродненской области, распределили работать в Могилевскую, конечно, далеко от родного дома, но пришло время жить и работать самостоятельно. Когда ехал в Трилесино, думал, вот попаду в какую-нибудь глушь, — говорит Алексей. — А приехав в агрогородок, был приятно удивлен. Здесь красивое и уютное место для проживания, поселок ухоженный, есть условия для отдыха и работы. Хорошее место работы в сельской местности найти не так-то просто, считаю, что мне повезло. Как молодому специалисту мне выделили жилье — однокомнатную благоустроенную квартиру в самом агрогородке. Условия для работы созданы отличные, в коллективе встретили хорошо, более опытные коллеги всегда приходят на помощь. Сейчас остается доказать свою профессиональную пригодность и я стараюсь работать на совесть.
По словам Алексея, он успел окунуться в трудовые будни сельской жизни. Во время уборочной страды его определили на зерноток, где парень старательно трудился и заработал достойное вознаграждение за свой труд. Он быстро адаптировался на своем первом рабочем месте, у него есть желание работать и при поддержке руководства чувствует себя уверенно.
Алексей — активный участник различных конкурсов и соревнований. Так, совсем недавно он представлял наш район в областном конкурсе «Малады гаспадар», который проходил в агрогородке Михалево Бобруйского района. Достойно выдержал соревнования среди молодых специалистов сельхозпредприятий Могилевской области. Конкурс молодому парню очень понравился, впечатлил. Было интересно пообщаться, узнать, как живут такие же как и он молодые ребята в других районах области.
К порученному делу относится серьезно — так характеризует молодого специалиста руководство сельхозпредпрятия. Видно, что выбрал профессию по душе, осознанно шел учиться в аграрный вуз, зная, что будет работать в сельском хозяйстве, где легкого хлеба, как известно, не бывает.
Людмила СВИРИДЕНКО
 
 
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Вороновская газета
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