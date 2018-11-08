ГАИ напоминает о безопасности движения в условиях тумана

О безопасности движения в условиях тумана напоминает Госавтоинспекция. Водителей просят быть предельно внимательными, ездить с включенными противотуманными фарами, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

Большая часть ДТП в условиях тумана – это столкновения с движущимся впереди транспортом. Туман скрадывает расстояния, поэтому обычную дистанцию стоит увеличить, и не забывать, что скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде.

— Следует избегать внезапных торможений, при необходимости остановиться скорость нужно снижать плавно. Целесообразно несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым, подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас, — отмечают в ГАИ УВД Могоблисполкома.

Очень важно максимально обозначить свое присутствие на дороге, световозвращатели на одежде надо использовать всем, кто идет пешком либо едет на велосипеде. Это требование также распространяется на возчиков гужевого транспорта.