ГАИ напоминает о безопасности движения в условиях тумана

О безопасности движения в условиях тумана напоминает Госавтоинспекция. Водителей просят быть предельно внимательными, ездить с включенными противотуманными фарами, отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.
Большая часть ДТП в условиях тумана – это столкновения с движущимся впереди транспортом. Туман скрадывает расстояния, поэтому обычную дистанцию стоит увеличить, и не забывать, что скорость движения в тумане должна быть ниже скорости при ясной погоде.
— Следует избегать внезапных торможений, при необходимости остановиться скорость нужно снижать плавно. Целесообразно несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым, подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади вас, — отмечают в
Очень важно максимально обозначить свое присутствие на дороге, световозвращатели на одежде надо использовать всем, кто идет пешком либо едет на велосипеде. Это требование также распространяется на возчиков гужевого транспорта.