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Молодые специалисты Хотимского лесничества приняли участие в семинаре-совещании «Лес-Молодежь-Будущее»
09.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
2 ноября на базе ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» молодые специалисты: Наталья Тыцик – помощник лесничего Батаевского лесничества, Анатолий Лях – мастер леса Хотимского лесничества и Евгений Генов – мастер леса Забелышинского лесничества приняли участие в семинаре-совещании молодых специалистов Могилевского ГПЛХО «Лес-Молодежь-Будущее».
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Молодые специалисты Хотимского лесничества приняли участие в семинаре-совещании «Лес-Молодежь-Будущее»
2 ноября на базе ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» молодые специалисты: Наталья Тыцик – помощник лесничего Батаевского лесничества, Анатолий Лях – мастер леса...
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