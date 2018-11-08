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Молодые специалисты Хотимского лесничества приняли участие в семинаре-совещании «Лес-Молодежь-Будущее»

09.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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2 ноября на базе ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» молодые специалисты: Наталья Тыцик – помощник лесничего Батаевского лесничества, Анатолий Лях – мастер леса Хотимского лесничества и Евгений Генов – мастер леса Забелышинского лесничества приняли участие в семинаре-совещании молодых специалистов Могилевского ГПЛХО «Лес-Молодежь-Будущее».
Участники семинара посетили лесохозяйственные объекты Осиповичского лесничества: ознакомились с механизированной разработкой усыхающих сосновых насаждений харвестером Sampo, очисткой лесосек от порубочных остатков, сжиганием. Проведен мониторинг насаждений с использованием квадрокоптера. Вязское и Брицаловичское лесничества порадовали участников семинара ухоженностью и красотой прилегающей территории и возможностью оставить свой памятный след на осиповичской земле: посадкой деревьев в дендропарке.
В ходе пленарного заседания молодые специалисты пообщались с генеральным директором Могилевского ГПЛХО В.А. Раевским, председателем Могилевского обкома профсоюза работников леса Ф.Ф. Игнатовичем, обсудили вопросы быта, оплаты труда и др.
Соб. информ.

 
 
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2 ноября на базе ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» молодые специалисты: Наталья Тыцик – помощник лесничего Батаевского лесничества, Анатолий Лях – мастер леса...
 
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