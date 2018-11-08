2 ноября на базе ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» молодые специалисты: Наталья Тыцик – помощник лесничего Батаевского лесничества, Анатолий Лях – мастер леса Хотимского лесничества и Евгений Генов – мастер леса Забелышинского лесничества приняли участие в семинаре-совещании молодых специалистов Могилевского ГПЛХО «Лес-Молодежь-Будущее».

Участники семинара посетили лесохозяйственные объекты Осиповичского лесничества: ознакомились с механизированной разработкой усыхающих сосновых насаждений харвестером Sampo, очисткой лесосек от порубочных остатков, сжиганием. Проведен мониторинг насаждений с использованием квадрокоптера. Вязское и Брицаловичское лесничества порадовали участников семинара ухоженностью и красотой прилегающей территории и возможностью оставить свой памятный след на осиповичской земле: посадкой деревьев в дендропарке.

В ходе пленарного заседания молодые специалисты пообщались с генеральным директором Могилевского ГПЛХО В.А. Раевским, председателем Могилевского обкома профсоюза работников леса Ф.Ф. Игнатовичем, обсудили вопросы быта, оплаты труда и др.

Соб. информ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Молодые специалисты Хотимского лесничества приняли участие в семинаре-совещании «Лес-Молодежь-Будущее» 2 ноября на базе ГОЛХУ «Осиповичский опытный лесхоз» молодые специалисты: Наталья Тыцик – помощник лесничего Батаевского лесничества, Анатолий Лях – мастер леса...