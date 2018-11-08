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В Хотимске подведены итоги районного конкурса «Трудовой семестр — 2018»

09.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В последнем октябрьском номере «ШК» в материале, посвященном 100-летию Ленинского комсомола, одним абзацем было сказано, что в рамках торжественного собрания подведены итоги районного конкурса «Трудовой семестр – 2018». Сегодня расскажем об этом подробнее.
Белорусский республиканский союз молодежи доказал: в нашей стране не нарушена связь времен, а славные свершения отцов и дедов не только не преданы забвению, но и приумножаются, прирастают масштабными делами новых поколений, обретающих жизненный опыт и проходящих гражданское становление в рядах самой массовой молодежной организации в республике.
Свой авторитет в обществе БРСМ завоевал крупными общественно-полезными инициативами и акциями, умением зажечь сердца молодых интересными идеями и направить их энергию на решение актуальных задач государственного строительства.
Очень важно, что БРСМ сделал акцент на трудовой закалке юношей и девушек, патриотическом и нравственном воспитании подрастающего поколения, на популяризации здорового образа жизни, возродил студотрядовское движение. Всего за период с июня по август текущего года в районе работало 11 студенческих отрядов, трудовую закалку в которых прошли 108 молодых людей.
По итогам районного конкурса «Трудовой семестр – 2018» признаны победителями в номинации «Лучший экологический отряд»:
— экологический отряд им. А. Гайдара, сформированный на базе СШ №2 г.п.Хотимска, работавший в ОАО «Хотимский Технокомплекс» (командир отряда – Владислав Пивченко);
— экологический отряд им. Т. Карпинской, сформированный на базе Тростинского УПК, работавший на территории Тростинского сельсовета (командир – Маргарита Лупекина);
— экологический отряд им. З. Космодемьянской, сформированный на базе СШ №1, работавший в ОАО «Липовка» (командир – Дарья Балухта).
В номинации «Лучший сельскохозяйственный отряд» победителем признан отряд им. З. Космодемьянской, сформированный на базе Березковской СШ, работавший в ОАО «Октябрь-Березки» (командир – Игорь Граков).
В номинации «Лучший строительный отряд» победителем признан отряд им. А. Матросова, сформированный на базе ГПЛ №16, работавший в ОАО «Хотимский Технокомплекс» (командир – Никита Балухтин).
Победителям вручены заслуженные награды.
Екатерина Гурина,
гл. специалист отдела
идеологической работы, культуры
и по делам молодежи райисполкома.
Фото Анны Мармузевич

 
 
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В последнем октябрьском номере «ШК» в материале, посвященном 100-летию Ленинского комсомола, одним абзацем было сказано, что в рамках торжественного собрания...
 
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Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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