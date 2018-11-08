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В Хотимском РОВД торжественно чествовали ветеранов
09.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Торжественное офицерское собрание ко Дню чествования сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск прошло вчера в Хотимском РОВД.
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Торжественное офицерское собрание ко Дню чествования сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск прошло вчера в Хотимском РОВД. Перед собравшимися...
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