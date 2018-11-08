В Хотимском РОВД торжественно чествовали ветеранов

Торжественное офицерское собрание ко Дню чествования сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск прошло вчера в Хотимском РОВД.

Перед собравшимися выступили руководители Хотимского РОВД, а также активист ветеранского движения Игорь Грудина. Много теплых слов в этот день прозвучало в адрес ветеранов. Не обошлось и без награждений. Благодарность Управления внутренних дел Могилевского облисполкома объявлена подполковнику милиции в запасе Анатолию Каркозову. Нагрудным памятным знаком «100 год Магiлеўскай мiлiцыi» награждены майор милиции в запасе Николай Храбрый и прапорщик милиции в запасе Павел Пилипенко.

Учреждение ветеранского праздника – это признание заслуг, уважение и глубокая благодарность всем, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству. Немало лет прожито, много дорог пройдено, но впереди новые дороги и новые свершения. И задача ветеранов — помочь молодому поколению пройти их с честью и доблестью.

Эльмира Карпова.

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