Проектная декларация на строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по ул. Шевелева в г.п. Лоев».

1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ.

Наименование застройщика: полное наименование — коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Речицкого района»; сокращенное наименование – государственное предприятие «УКС Речицкого района».

Место нахождения застройщика: Республика Беларусь, Гомельская область, г. Речица, ул. Конева, 1.

Режим работы застройщика: начало рабочего дня – 08 час. 30 мин., окончание рабочего дня – 17 час. 30 мин. Перерыв на обед – с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Выходные дни: суббота, воскресенье.

Данные о государственной регистрации застройщика: коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Речицкого района» зарегистрировано решением Речицкого районного исполнительного комитета 14 апреля 2014 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 490177433. Собственник – Гомельский областной Совет депутатов. Учредитель – коммунальное унитарное предприятие «Гомельское областное управление капитального строительства».

Предприятие имеет аттестат соответствия второй категории за № 0000323-ИН со сроком действия по 22.12.2019.

Предприятие выполняет функции государственного заказчика:

— по строительству жилых домов для граждан, осуществляющих строительство жилых помещений с государственной поддержкой;

— по строительству жилья на коммерческой основе;

— по строительству социально значимых объектов;

— по строительству жилых помещений, строящихся на условиях госзаказа.

Сведения о жилых домах и иных объектах недвижимости, в строительстве которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации:

— Жилой дом № 22 в микрорайоне № 30А в г. Речица (июль 2014 года – март 2015 года);

— Жилой дом № 17 в микрорайоне № 30А в г. Речица (октябрь 2014 года – июнь 2015 г.);

— Жилой дом № 26 в микрорайоне № 30А в г. Речица (январь 2015 года – июнь 2015 года);

— Жилой дом по ул. Молодежной в г. Речица (июнь 2015 года – январь 2016 года);

— Жилой дом № 27 в микрорайоне № 30А в г. Речица» (май 2016 года – январь 2017 года);

— Жилой дом № 21 в микрорайоне № 30А в г. Речица» (декабрь 2016 года – июнь 2017 г.);

— «Жилой дом для семьи, воспитывающей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г.п. Лоеве» (май 2017 г. – октябрь 2017 г.);

— «Многоквартирный жилой дом в г.Хойники» (июнь 2017 г. – июнь 2018 г.);

— «24-х квартирный жилой дом в г.п.Брагин» (ноябрь 2017 г. – июнь 2018 г.);

— «Жилой дом №18 в микрорайоне №15 г.Речица» (июнь 2017 г. – январь 2018 г.);

— «Жилой дом № 18А в микрорайоне № 15 г.Речица» (ноябрь 2017 г. – июль 2018 г.).

2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Строительный проект: объект проектирования – 5-этажный, 2-секционный, 40-квартирный жилой дом, серии Б.111-Моз 90-2.15. Проект разработан ОАО «Институт Гомельоблстройпроект».

Цель строительства: для личных, семейных, бытовых нужд граждан.

Сведения об этапах и о сроках реализации проекта строительства: начало строительства – ноябрь 2018 года, предполагаемый срок окончания строительства – июнь 2019 года. Срок строительства (перенос, приостановка, разделение на этапы) изменяется в порядке установленном законодательством.

Наименование объекта и его местонахождение: «Многоквартирный жилой дом по ул. Шевелева в г.п. Лоев» (жилой дом и инженерные сети). Расположен по улице Шевелева в г.п. Лоев Гомельской области.

Характеристика объекта строительства: 5-этажный, 2-секционный, 40-квартирный жилой дом со следующим набором квартир:

1 однокомнатная квартира общей площадью 45,89 кв.м, жилой 16,92 кв.м.;

3 двухкомнатные квартиры общей площадью 65,91 кв.м., жилой 36,94 кв.м.;

12 двухкомнатных квартир общей площадью 65,28 кв.м., жилой 36,94 кв.м.;

3 трехкомнатные квартиры общей площадью 80,88 кв.м., жилой 46,64 кв.м.;

8 трехкомнатных квартир общей площадью 80,24 кв.м., жилой 46,64 кв.м.;

4 трехкомнатные квартиры общей площадью 77,68 кв.м., жилой 42,52 кв.м.;

4 трехкомнатные квартиры общей площадью 83,39 кв.м., жилой 45,51 кв.м.;

1 четырехкомнатная квартира общей площадью 100,89 кв.м., жилой 66,66 кв.м.;

4 четырехкомнатные квартиры общей площадью 96,19 кв.м., жилой 58,31 кв.м.

В жилом доме запроектированы: техподполье, индивидуальный водомерный узел.

Конструктивная схема здания – продольные и поперечные несущие стены из сборных железобетонных панелей, связанных между собой металлическими связями с последующим их замоноличиванием в стыках.

В жилом здании запроектированы: техподполье с инженерными коммуникациями и водомерными узлом с непосредственным выходом наружу; холодный чердак.

Кровля: шатровая стропильная система, с организованным водостоком наружным и периментальным ограждением.

Мусоропроводы исключены.

Фундаменты – ленточные из сборных железобетонных плит и бетонных блоков.

Наружные цокольные панели – сборные железобетонные трехслойные с утеплением пенополистирольными плитами, внутренние цокольные панели сборные железобетонные.

Наружные стены – сборные железобетонные трехслойные с утеплителем из пенополистирола.

Внутренние стены – сборные железобетонные панели толщиной 160 мм.

Перегородки – сборные железобетонные панели толщиной 80 мм.

Ограждения лоджий – сборные железобетонные панели.

Характеристика элементов здания:

Окна, балконные двери – ПВХ с двойным стеклопакетом.

Остекление лоджий – рамы ПВХ с одинарным остеклением.

Двери входные – металлические.

Двери межкомнатные и в санузел – не предусмотрены.

Установка мусоропровода не предусмотрена.

В квартирах предусмотрена установка индивидуальных газовых котлов, газовых плит, унитазов, приборов учётов воды, электроэнергии, металлических ванн.

Отделочные работы в квартирах согласно проектно-сметной документации не предусмотрены.

Количество квартир, предлагаемых для заключения договоров – 40.

Объект строится с ограниченной прибылью застройщика в размере 5 % в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь» — для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на государственную поддержку при строительстве жилых помещений в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 04.07.2017 № 240 «О государственной поддержке граждан при строительстве (реконструкции) жилых помещений».

Ценовые показатели стоимости: стоимость 1 кв.м. общей площади с учетом благоустройства, на дату опубликования проектной декларации составляет 780,00 рублей. В стоимость 1 кв.м. общей площади не включены отделочные работы.

Цена объекта долевого строительства (цена договора): формируется на стадии заключения договора с дольщиком в соответствии с законодательством. Изменение цены объекта долевого строительства допускается в случаях предусмотренных законодательством и по соглашению сторон.

Оплата стоимости объекта долевого строительства производится в следующем порядке: первоначальный платёж – не позднее последнего календарного дня текущего календарного месяца, все последующие платежи – не позднее последнего календарного дня каждого месяца в течение всего срока строительства объекта согласно графику платежей.

Данные о правах застройщика на земельный участок, собственнике земельного участка, его границах и площади, об элементах благоустройства: размещение земельного участка по ул. Шевелева в г.п. Лоев площадью застройки 0,4134 га (утверждено 05.01.2018 председателем Лоевского районного исполнительного комитета).

Элементы благоустройства: общественная гостевая стоянка, тротуарные дорожки, малые формы и озеленение прилегающей территории.

О передаче квартир правообладателям: застройщик в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством и договором, при условии полной оплаты дольщиком стоимости объекта долевого строительства, передаёт ему квартиру и документы на оформление права собственности.

Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков: межквартирные лестничные клетки, лестницы, коридоры, приквартирные тамбуры, тамбур входа, помещение уборочного инвентаря, крыша, технический этаж и техподполье, электрощитовая, водомерный узел, индивидуальный тепловой пункт, другие места общего пользования, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами жилых помещений, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию многоквартирного жилого дома.

Сведения о договоре строительного подряда: строительство объекта осуществляется открытым акционерным обществом «Мозырский домостроительный комбинат» согласно договору на выполнение работ по строительству объекта «под ключ» от 26.02.2018 № 28.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ С ДОЛЬЩИКАМИ.

Заключение договоров с дольщиками осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 06.06.2013 № 263 «О долевом строительстве объектов в Республике Беларусь».

Заявления на строительство квартир в данном доме будут приниматься от физических лиц по адресу: г.п. Лоев Гомельской области, ул. Ленина, 2, кабинет 3.6 — Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Лоевского районного исполнительного комитета.

Для подачи заявления и заключения договора необходимо личное присутствие гражданина или его представителя с наличием правоустанавливающих документов (паспорт, доверенность). Договор подписывается лично заявителем (либо его представителем по доверенности) и вручается ему под роспись.

Дата начала приёма заявлений – 15 ноября 2018 года с 11 часов 00 минут.

Заявления будут приниматься ежедневно и подлежат регистрации в порядке очередности их подачи.

Запись и бронирование квартир по телефону не осуществляется, электронные заявления не регистрируются.

Заявления будут приниматься от граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, по направлению Лоевского районного исполнительного комитета.

Примечание*: Если гражданин в течение 7 (семи) календарных дней с момента регистрации его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных причинах неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу, и застройщик оставляет за собой право заключить договор на заявленный объект долевого строительства с другим гражданином.

Ознакомиться с характеристиками объекта долевого строительства и получить более подробную информацию по его строительству можно в государственном предприятии «УКС Речицкого района» по адресу: г.Речица, ул.Конева, 1 в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30 или по телефонам: (02340) 2-31-01; 4-94-81; сот. +37529-393-41-29, (02347) 4-04-78.