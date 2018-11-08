Погода на выходные и начало недели

До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси в предстоящие выходные.

В субботу, 10 ноября, также будет без существенных осадков. Местами туман. Температура воздуха ночью по республике составит от минус 2 до плюс 5 градусов, днем - 3 - 10 градусов тепла. По юго-западу страны будет немного теплее - плюс 11 - 12 градусов.

В воскресенье, 11 ноября, местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди, по востоку страны возможен мокрый снег, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит 0 - плюс 5 градусов, при прояснениях она понизится до минус 2 градусов. Днем синоптики прогнозируют 2 - 9 градусов тепла, по юго-западу страны - до плюс 11 градусов.

В понедельник, 12 ноября, местами по стране пройдут кратковременные осадки (дождь, по восточной половине страны с мокрым снегом), которые будут сопровождаться порывистым ветром. Ночью и утром местами сохранится туман, по восточной половине страны возможен слабый гололед. Температура воздуха в ночные часы составит от 1 до 7 градусов тепла, в восточных районах она понизится до нуля - минус 3 градусов. Днем температура по республике составит от нуля по востоку страны до плюс 12 градусов по юго-западу республики.



