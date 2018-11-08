ОффТОП: Том и Джерри наоборот (ВИДЕО)

Кот попытался напасть на большую крысу, которая пробегала неподалеку. Но та совершенно не испугалась и сама атаковала пушистого хищника, обратив его в бегство.

Необычная ситуация, в которой хищник и его жертва поменялись местами, произошла в городке Эш-сюр-Альзетт в Люксембурге. Местный житель наблюдал за тем, как кот собирался напасть на крысу, и решил запечатлеть это на видео. Но что-то пошло не так.

На видео видно, как кот притаился, а потом перебежал дорогу, чтобы настигнуть свою жертву. Он уже был готов наброситься на нее, но огромная крыса не растерялась и сама напала на кота. Сначала он пытался уворачиваться от не в меру наглого грызуна, а после и вовсе попытался сбежать. Однако крыса не отпустила его просто так и отправилась в погоню.

Как разрешилась необычная ситуация, к сожалению, неизвестно. Животные скрылись из виду, и автор видео не стал их преследовать, чтобы выяснить, кто одержит верх. Некоторые пользователи сети искренне восхитились смелой крысой, а другие предположили, что она бешеная, и что она вполне могла загрызть кота.