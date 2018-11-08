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В Беларуси впервые за последние 2 года зафиксировали дефляцию на платные услуги

09.11.2018 16:50 — Разное | Tut.by  
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В октябре инфляция в Беларуси составила 0,5%, а с начала года — 4,2%, сообщает Белстат. При этом в прошлом месяце впервые в этом году упали цены на платные услуги — на 0,3%. В последний раз дефляцию на платные услуги официальная статистика фиксировала в октябре 2016 года, тогда цены упали также на 0,3%.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В октябре заметнее всего выросли цены на продовольственные товары — на 1% (с начала года на 3,2%). Непродовольственные товары стали дороже за прошлый месяц на 0,3%, а с начала года — на 3,9%. Платные услуги за 10 месяцев этого года подорожали на 6,9%.

 
 
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В октябре инфляция в Беларуси составила 0,5%, а с начала года - 4,2%, сообщает Белстат.
 
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