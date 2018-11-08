Как белорусу подтвердить работу или учёбу за границей, чтобы не попасть в «список тунеядцев»



В соответствии с пунктом 5 Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услуги, определяемые Советом Министров Республики Беларусь, по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание (далее – услуги с возмещением затрат), после включения этих граждан в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

Граждане Республики Беларусь, работающие за границей или получающие образование в дневной форме получения образования за границей, при предъявлении подтверждающих документов, не включаются в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.

Представление документов, подтверждающих работу или обучение за границей, – это право, а не обязанность гражданина.