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Как белорусу подтвердить работу или учёбу за границей, чтобы не попасть в «список тунеядцев»
09.11.2018 — Разное | Полесская правда
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Граждане Республики Беларусь, работающие за границей или получающие образование в дневной форме получения образования за границей, при предъявлении подтверждающих документов, не включаются в список трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат.
Представление документов, подтверждающих работу или обучение за границей, – это право, а не обязанность гражданина.
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