Как новенькие. Какие вещи можно отдать в химчистку и сколько это стоит?

ХИМЧИСТКА

Цены на химчистку верхней одежды зависят от ее размера, материала, из которого она сделана, а также от степени загрязнения. К примеру, почистить пуховик или куртку в среднем стоит около 30 руб., примерно в такую же цену обойдется приведение в порядок плаща или пальто из искусственных тканей.

В копеечку обойдется химчистка шуб из натурального меха (песец, чернобурка, мутон, каракуль). Цены на услугу стартуют от 60 руб. Шубу из искусственного меха можно почистить в два раза дешевле. За 50 руб. приведут в порядок дубленку.

Пару кожаных перчаток, шапку или воротник примут за 5-10 руб. Немного дешевле будет почистить шарф, варежки или платок. Стоит учесть, что сложные пятна на любом изделии выведут только за дополнительную плату.

Зимние ботинки, особенно из замши, также будет нелишним привести в порядок. Стоимость варьируется от 10 до 25 руб. Химчистки обещают восстановить цвет обуви, вывести любые виды грязи, а также обработать защитными средствами от влаги и пыли.

В регионах цены обычно немного ниже, чем в областных городах и столице. Однако время выполнения заказа в райцентрах может растянуться от нескольких дней до пары недель из-за того, что приемщик собирает сразу несколько заказов и отвозит вещи в химчистку ближайшего крупного города.

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ЗА ЧТО ПЛАТИМ?

При чистке дубленок, шуб, изделий из меха, кожи, замши в начале процедуры обычно удаляются поверхностные загрязнения, производится химическая чистка с добавлением усилителей и жирующих препаратов. Изделие также обрабатывают антистатическими и водоотталкивающими пропитками.

К слову, благодаря жированию кожаные изделия становятся мягкими, эластичными, прочными и водонепроницаемыми. Кроме того, жирование улучшает внешний вид изделия. В качестве жирующих средств обычно применяются переработанные естественные и синтетические жиры.