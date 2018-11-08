Четверть проверенных налоговой белорусов не могут подтвердить источники доходов

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Такие цифры обнародовал начальник управления налогообложения доходов и имущества физлиц Министерства по налогам и сборам Андрей Ковалевский.

Ежегодно налоговые органы анализируют доходы и расходы 20-25 тыс. физлиц, которые совершили крупные траты – покупали недвижимость или дорогие автомобили. Около 5 тысяч из них не могут подтвердить свои источники дохода, пишет БЕЛТА .

Если расходы физлиц превышают доходы, налоговый орган может истребовать декларацию о доходах и имуществе и сопоставить траты с полученными доходами. В случае, если гражданин не может подтвердить источник дохода, ему приходится уплачивать налог по повышенной ставке в размере 16%.

Если с момента получения извещения от налогового органа физлицо не уплатит налог, наступает административная ответственность, напомнил представитель МНС.