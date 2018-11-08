Учащиеся Коммунаровской средней школы приняли участие в акции «Посадим школьный сад вместе».

Данное мероприятие было приурочено к Году малой родины. Помимо учащихся и учителей в акции приняли участие и специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Тамара Кузьменкова и председатель Нина Ананич. Во время мероприятия на территории школьного двора было высажено 50 саженцев яблони.

Хорошим завершением этого общего и полезного дела стало совместное чаепитие с яблочной шарлоткой.























































Наталья МАКСИМОВА.

Фото автора.