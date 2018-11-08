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Посадим школьный сад вместе

09.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Учащиеся Коммунаровской средней школы приняли участие в акции «Посадим школьный сад вместе».

Данное мероприятие было приурочено к Году малой родины. Помимо учащихся и учителей в акции приняли участие и специалист отдела образования, спорта и туризма райисполкома Тамара Кузьменкова и председатель  Нина Ананич. Во время мероприятия на территории школьного двора было высажено 50 саженцев яблони.

Хорошим завершением этого общего и полезного дела стало совместное чаепитие с яблочной шарлоткой.

Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе
Посадим школьный сад вместе

Наталья МАКСИМОВА.

Фото автора.  

 

 
 
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Учащиеся Коммунаровской средней школы приняли участие в акции «Посадим школьный сад вместе». Данное мероприятие было приурочено к Году малой родины....
 
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