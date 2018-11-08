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Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника

09.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Стало доброй традицией ежегодно провожать в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь наших молодых земляков, для которых проводится День призывника. Вот и в этот раз для более восьмидесяти юношей и их родителей из Буда-Кошелевского и Чечерского районов, в центральном районном доме культуры прошло торжественное мероприятие.

Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника

В этот день в зале, кроме новобранцев, было много почетных гостей, среди которых – военный комиссар Буда-Кошелевского района 1983-1994-х годов подполковник Александр Стрельников, заместитель начальника по идеологической работе военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта подполковник Игорь Маруняк, преподаватель цикла «Тактическая специальная подготовка» 72-го гвардейского Объединенного учебного центра майор Александр Авдеев, заместитель начальника отдела идеологической работы гвардии капитан в/ч 92616 Валентин Попелухин, прокурор Буда-Кошелевского района Артем Игнатенко, а также представители силовых структур и ведомств, общественных организаций Будакошелевщины, воины-афганцы, духовенство.
Слова поздравления и напутствия призывникам направил военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв:
– Из года в год престиж Вооруженных Сил только растет. Служба в армии – удел каждого уважающего себя мужчины. Призывник – это звучит гордо, надежно и ответственно. Вы – базовое звено страны, лишившись которого, наша спокойная жизнь может оказаться под угрозой. Вы не просто юноши, а будущие защитники и герои, на которых надеются матери, ждут друзья, близкие и любимые люди. Сегодня вами гордиться наша страна.
Яркой частью мероприятия стали торжественная клятва призывника и вручение благодарственных писем родителям за добросовестную службу сыновей от представителей воинских частей. Так, благодарственных писем удостоены родители Максима Захарченко, Игоря Мазина, Максима Яковлева, Дмитрия Жданова, Станислава Бакановского и Романа Гончаренко.
После торжественной части началась концертная программа, участниками которой стали самодеятельные артисты и творческие коллективы района. Свои музыкальные номера будущим защитникам подарил и наш талантливый земляк Руслан Асланов.
В завершение мероприятия иерей Александр, по традиции, благословил призывников на добрую службу и окропил их святой водой. А заключительным аккордом торжества стало общее фото на память.

Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора и Ирины ПАЛУБЕЦ.

 
 
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Стало доброй традицией ежегодно провожать в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь наших молодых земляков, для которых проводится День призывника....
 
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