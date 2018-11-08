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28 потерпевших и 2 миллиона рублей ущерба. Следствие об аферах с участками под Минском закончено
Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью и земельными участками в Лапоровичах, Зацени и Селютах в отношении жителя Минска. По данным следствия, обвиняемый с 2006 года по 2018 под предлогом содействия в строительстве и переходе прав на объекты недвижимости завладел денежными средствами 25 человек на общую сумму более 2 миллионов рублей. Следствием дополнительно выделены материалы по факту совершения преступлений против интересов службы работниками государственных органов и организаций.
Поводом для инициирования уголовного преследования 49-летнего жителя Минска стали многочисленные обращения в правоохранительные органы граждан о невыполнении им договорных обязательств: предоставлении обещанных квартир и земельных
Напомним, что после выхода
Как сообщает отдел информации и связи с общественностью
Потерпевшими по уголовному делу признаны 28 человек, общая сумма ущерба — более 2 миллионов рублей, из которых возмещено более 800 тысяч.
В целях возмещения ущерба наложен арест на земельные участки и объекты недвижимости, в том числе зарегистрированные на близких родственников обвиняемого на общую сумму более 770 тысяч рублей.
Следствие проанализировало документацию, в том числе содержащую сведения о государственной регистрации земельных участков и объектов недвижимости, а также о выдаче разрешений на выделение участков и о строительстве на них.
Дополнительно выделены материалы по факту совершения преступлений против интересов службы работниками государственных органов и организаций, которые направлены в орган дознания для проведения проверки в соответствии с действующим законодательством.
Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) и ч. 4 ст. 211 (Присвоение и растрата) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Потерпевшими по уголовному делу признаны 28 человек, общая сумма ущерба - более 2 миллионов рублей
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