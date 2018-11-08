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28 потерпевших и 2 миллиона рублей ущерба. Следствие об аферах с участками под Минском закончено

09.11.2018 17:32 — Разное | Tut.by  
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Завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью и земельными участками в Лапоровичах, Зацени и Селютах в отношении жителя Минска. По данным следствия, обвиняемый с 2006 года по 2018 под предлогом содействия в строительстве и переходе прав на объекты недвижимости завладел денежными средствами 25 человек на общую сумму более 2 миллионов рублей. Следствием дополнительно выделены материалы по факту совершения преступлений против интересов службы работниками государственных органов и организаций.

Поводом для инициирования уголовного преследования 49-летнего жителя Минска стали многочисленные обращения в правоохранительные органы граждан о невыполнении им договорных обязательств: предоставлении обещанных квартир и земельных участков, строительстве домов, а также по возврату денежных средств.


Трехквартирный дом в Лапоровичах

Напомним, что после выхода статьи TUT.BY о махинациях с недвижимостью в мае 2018 года Следственным комитетом был задержан главный герой публикации — Михаил Третинников.

Как сообщает отдел информации и связи с общественностью УСК по городу Минску, всего установлено 28 эпизодов противоправной деятельности, большинство из них связаны со строительством многоквартирных домов и продажей в них квартир в деревнях Лапоровичи, Селюты и по улице Зацень в Минске. Мужчина вводил граждан в заблуждение касательно своих намерений и под предлогом оказания помощи в оформлении документов по доверенности получал право распоряжения квартирами, еще в одном случае — земельным участком. Впоследствии он реализовывал доли в недвижимости третьим лицам, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

Потерпевшими по уголовному делу признаны 28 человек, общая сумма ущерба — более 2 миллионов рублей, из которых возмещено более 800 тысяч.

В целях возмещения ущерба наложен арест на земельные участки и объекты недвижимости, в том числе зарегистрированные на близких родственников обвиняемого на общую сумму более 770 тысяч рублей.

Следствие проанализировало документацию, в том числе содержащую сведения о государственной регистрации земельных участков и объектов недвижимости, а также о выдаче разрешений на выделение участков и о строительстве на них.

Дополнительно выделены материалы по факту совершения преступлений против интересов службы работниками государственных органов и организаций, которые направлены в орган дознания для проведения проверки в соответствии с действующим законодательством.

Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) и ч. 4 ст. 211 (Присвоение и растрата) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

 
Теги: Минск
 
 
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Потерпевшими по уголовному делу признаны 28 человек, общая сумма ущерба - более 2 миллионов рублей
 
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