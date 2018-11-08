|
В Барановичах мужчина застрелил укусившую его за палец собаку
Новости Беларуси. Вечером 7 ноября в Барановичах мужчина застрелил пса, который укусил его за палец.
Как
Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Назначены баллистические, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы.
Известно, что у подозреваемого нет разрешения на хранение оружия.
Осенью 2018 года в Гродно мужчина жестоко убил кота.
Новости по теме
Московские правоохранители задержали 28-летнего мозырянина, который подозревается в жестоком обращении с животными
«Он ее тянул, а женщина всем руководила»: в Столбцовском районе жестоко убит щенок хаски. Разбираемся в ситуации
‡агрузка...
В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения
Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»
В КНДР остановили демонтаж ракетного полигона
Стрельбу в калифорнийском баре устроил бывший морской пехотинец
В Мельбурне мужчина поджёг автомобиль и напал с ножом на полицейских
В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга
«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ
«Есть серьёзные претензии». МЧС выявил нарушения на крупных предприятиях Беларуси
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вечером 7 ноября в Барановичах мужчина застрелил пса, который укусил его за палец. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)