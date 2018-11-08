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В Барановичах мужчина застрелил укусившую его за палец собаку

09.11.2018 17:18 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 7 ноября в Барановичах мужчина застрелил пса, который укусил его за палец.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, 44-летний местный житель хотел погладить соседскую собаку, но та укусила гражданина за палец. Фигурант вернулся домой, взял охотничье ружьё и застрелил животное.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».  

Назначены баллистические, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы.  

Известно, что у подозреваемого нет разрешения на хранение оружия.  

Осенью 2018 года в Гродно мужчина жестоко убил кота. 

Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения – подробности здесь.  
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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 7 ноября в Барановичах мужчина застрелил пса, который укусил его за палец.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области,...
 
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