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В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения

09.11.2018 17:07 — Разное | СТВ  
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Новости Италии. В 11 итальянских областях, пострадавших из-за мощного наводнения, введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения

В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения

На такие меры власти пошли, чтобы ускорить процедуру оказания помощи населению, а также выделить дополнительные средства из государственного бюджета на восстановление затронутых территорий. Напомним, непогода обрушилась на страну в конце октября. Природный катаклизм унес жизни более 30 человек.

В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения

В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения
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В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения

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Теги: Минск
 
 
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Новости Италии. В 11 итальянских областях, пострадавших из-за мощного наводнения, введен режим чрезвычайного положения, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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