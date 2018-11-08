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Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»
Новости Беларуси. Картина «Юли» возглавила рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это биографическая лента о легендарном кубинском танцоре от испанского режиссера.
Совпадет ли мнение киноманов и официального жюри, узнаем совсем скоро: менее часа остается до церемонии закрытия кинофестиваля. Итоги минской киноосени готовятся подвести в кинотеатре «Москва». Конкурсные работы из 48 стран оценивали шесть составов международного жюри.
Высокая конкуренция в 2018 году и на национальном конкурсе – сразу 18 фильмов, среди них и выдвинутый на «Оскар» нашумевший «Хрусталь».
Кстати, комедия оскароносного режиссера Дени Арана станет фильмом закрытия. Однако внеконкурсные картины будут идти 9 ноября до полуночи сразу в четырех минских кинотеатрах.
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Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»
Новости Беларуси. Картина «Юли» возглавила рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада», сообщили в программе Новости «24 часа»...
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