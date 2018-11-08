ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»

09.11.2018 16:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Картина «Юли» возглавила рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это биографическая лента о легендарном кубинском танцоре от испанского режиссера.

Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»

Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»

Совпадет ли мнение киноманов и официального жюри, узнаем совсем скоро: менее часа остается до церемонии закрытия кинофестиваля. Итоги минской киноосени готовятся подвести в кинотеатре «Москва». Конкурсные работы из 48 стран оценивали шесть составов международного жюри.

Высокая конкуренция в 2018 году и на национальном конкурсе – сразу 18 фильмов, среди них и выдвинутый на «Оскар» нашумевший «Хрусталь».

Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»

Кстати, комедия оскароносного режиссера Дени Арана станет фильмом закрытия. Однако внеконкурсные картины будут идти 9 ноября до полуночи сразу в четырех минских кинотеатрах.

Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»

Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»
Новости по теме

Интрига скоро разрешится: 9 ноября на «Лістападзе» объявят победителей кинофестиваля

Дарья Жук: «Я очень горжусь тем, что «Лiстапад» пригласил меня»

Фильм «Супа Модо» завоевал Гран-при «Лістападзіка-2018»

Фильм «Хрусталь» откроет Национальный конкурс ММКФ «Лістапад»

Кино, которое «заставляет снимать шляпу». Финал конкурса национальных киношкол проходит на «Лістападзе»

«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»

Картины оживают на глазах. День виртуальной реальности проходит на «Лістападзе»

От сюрреалистичной трагикомедии до пронзительной документалистики. Что смотреть на «Лiстападзе-2018»?
‡агрузка...
Новости 24 часа

В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения

Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»

В КНДР остановили демонтаж ракетного полигона

Стрельбу в калифорнийском баре устроил бывший морской пехотинец

В Мельбурне мужчина поджёг автомобиль и напал с ножом на полицейских

В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга

«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ

«Есть серьёзные претензии». МЧС выявил нарушения на крупных предприятиях Беларуси

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Картина «Юли» возглавила рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада», сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Сморгони используют современный подход к уборке листвы, не деля процесс на этапы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика