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Мне бы брюки… Как правильно назвать вещь, которую вы хотите примерить?

09.11.2018 17:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Мне бы брюки… Как правильно назвать вещь, которую вы хотите примерить?
Фото из открытых источников

Легинсы

Лосины, или легинсы (англ.), «дольчики» (от фирмы-производителя Dolci Calze), — разновидность рейтуз обтягивающего фасона. Отличие в том, что легинсы похожи на колготки с открытой стопой и зачастую полупрозрачны, имеют множество расцветок, могут быть с узорами, в сеточку. В то время как лосины преимущественно матовые или с характерным блеском.

Трегинсы

Это разновидность легинсов, которые выполнены из плотного и эластичного материала, внешне напоминают обтягивающие брюки. Могут иметь декор, свойственный брюкам: карманы, клепки, застежки, стрелки. Иногда украшаются стразами, принтами, шнуровкой, лентами.

Джегинсы

Это разновидность брюк, которые сочетают  в себе джинсы стретч и легинсы. Обычно шьются из тонкого эластичного денима или похожей ткани. Также у джегинсов есть широкий эластичный пояс.


Мне бы брюки… Как правильно назвать вещь, которую вы хотите примерить?
Леггинсы, треггинсы и джеггинсы Фото: Фото из открытых источников

 

Джоггеры

Это брюки свободного прямого кроя, напоминающие обычные спортивные штаны, но зауженные внизу, с широкой и мягкой резинкой на талии и щиколотках. Как правило, линия талии заниженная, иногда присутствуют декоративные элементы. Изначально были придуманы для бега трусцой (джоггинга).

Палаццо

Это брюки с широкими длинными штанинами (практически до пола) и завышенной линией талии. Такие брюки могут расширяться как от линии талии, так и от бедра. Чаще всего палаццо шьются из легких тканей.

Кюлоты

Это укороченные брюки (длина до середины голени или чуть ниже) с широкими штанинами и высокой посадкой по талии.

Чиносы

Гибрид брюк и джинсов свободного покроя. Изготавливаются из хлопка или льна. У таких брюк высокая или средняя линия посадки, часто они заужены внизу. Классические чиносы сшиты из материи диагонального плетения.

Бермуды

Это один из вариантов шорт, длина которых всегда выше колена, они отличаются свободным кроем. Бермуды чаще всего шьются из костюмной ткани, а их фасон имитирует верхнюю часть классических брюк.


Мне бы брюки… Как правильно назвать вещь, которую вы хотите примерить?
Джоггеры, кюлоты, чиносы и бермуды Фото: Фото из открытых источников

Свитшот

Это разновидность свитера. Обычно шьется из плотного трикотажа, всегда имеет широкие резинки или рифленые края на манжетах, поясе и узкую резинку на воротнике. У свитшотов отсутствуют капюшон и шнуровка, часто нанесены различные логотипы и надписи.

Пуловер

Это разновидность свитера, вязаное или трикотажное изделие с V-образным вырезом, без воротника и застежек. Классический пуловер обычно имеет узкие длинные рукава, хотя в целом они могут быть любой длины и кроя.

Джемпер

Это разновидность свитера, трикотажное или вязаное изделие с квадратным или круглым вырезом. Длина джемпера и его рукавов может быть разной, иногда у горловины могут находиться пуговицы или молния длиной до 10 см.


Мне бы брюки… Как правильно назвать вещь, которую вы хотите примерить?
Свитшот, пуловер и джемпер Фото: Фото из открытых источников

 

Худи

Это разновидность свитера из мягкого хлопчатобумажного трикотажа или флиса. Отличительная черта худи - наличие капюшона и отсутствие молнии. Как правило, спереди худи имеют большие накладные карманы-«кенгурятники», а на капюшоне - шнуровку-утяжку.

Кроп-топ

Кроп-топ напоминает укороченную майку, оголяющую живот. Он бывает на бретельках, с длинным рукавом, в виде водолазки и даже толстовки. Кстати, существует также платье кроп-топ, представляющее собой наряд, где юбка и топ являются отдельными элементами.

Лонгслив

Это обыкновенная футболка, только с длинными рукавами. Обычно лонгслив шьют из мягкой, тонкой и эластичной ткани.

Подготовила Ирина ПЕТРЕНКО

 
 
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