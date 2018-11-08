

До 50000 евро инвестиций получит призер «СТАРТАПА ГОДА»

8 декабря в Минске в DoubleTree by Hilton Hotel в четвертый раз пройдет конференция «Стартап года-2018», организатором которой выступает Центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап Технологии».

В мероприятии примут участие Айзек Голденберг из Playtech Group (Израиль), Вал Джердес из Innov8 Global Ventures (США, Силиконовая долина), Александр Румянцев, самый активный частный венчурный инвестор в России, Владислав Федотов, управляющий QBF Ventures и другие специально приглашенные гости.

Мероприятие объединит более 700 участников: 30 частных инвесторов, представителей венчурных фондов из Российской Федерации, стран СНГ и США, Израиля.

«Стартап года» это – крупнейший в Беларуси форум ИТ-предпринимателей и инвесторов. Это место концентрации компаний и лучших команд, генерируют прорывные идеи, создают новые технологические решения и внедряют инновации. Среди участников конференции успешные стартаперы, представители венчурного капитала из 11 стран.

«Стартап года» – это платформа, где самые продвинутые технологические компании и команды представляют свои новые проекты экспертам и инвесторам, профессиональному сообществу и рынку. Таким образом, форум предназначен для тех людей, которые создают и внедряют новые технологии, а также для тех, кто инвестирует в стартапы.

«Стартап года» – это уникальная площадка для налаживания новых связей в бизнесе и проведения эффективных переговоров с партнерами.

Отличительной чертой конференции «Стартап года» является фокус на живом общении спикеров и аудитории, а также на различные форматы нетворкинга. Так, на форуме будет организовано 7 форматов нетворкинга:

бизнес-аллея, зал для быстрых знакомств, зал для переговоров, переговорная комната, бизнес-обед, гала-ужин, комната для членов жюри.

Программа мероприятия насыщена полезным контентом. Выступления спикеров – концентрат практических кейсов и, конечно, заряд эмоций!

Чтобы принять участие в конкурсе в качестве стартапа, необходимо подать заявку до 30 ноября. Все заявки будут рассмотрены специальной экспертной комиссией, после чего будет определен состав участников полуфинала конкурса. Стартапы, прошедшие предварительный отбор, будут оцениваться жюри. По результатам конкурса несколько стартапов получат призы и подарки и будет объявлен лучший проект – «Стартап года». Один из участников конкурса получит инвестиции в стартап в размере до 50.000 евро.