"Срок пошел": Мингорсуд поставил точку в "деле профсоюзов". Или многоточие?

Геннадия Федынича и Игоря Комлика на приговор суда Советского района Минска по "делу профсоюзов". Оглашение решения заняло меньше минуты: приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы – без удовлетворения . 9 ноября коллегия Мингорсуда рассмотрела апелляционные жалобы лидеров профсоюза РЭПна приговор суда Советского района Минска по "делу профсоюзов".





Зал, в котором находилось несколько десятков человек, встретил решение возгласами "Ганьба!".





Напомним, 24 августа 2018 года судья Марина Федорова Советского района Минска признала руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.





Приговор: 4 года домашней "химии" каждому без конфискации имущества, но с лишением права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет.





Тогда суд также постановил взыскать в пользу государства с Федынича и Комлика 47 746 рублей и госпошлину 387 рублей.





С сегодняшнего дня пошел отсчет "домашней химии" для Геннадия Федынича и Игоря Комлика.





Геннадий Федынич подчеркнул, что решение Мингорсуда было прогнозируемым.





В течение недели президиум РЭП соберется для принятия ряда организационных решений, поскольку решением суда Геннадию Федыничу запрещено занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет.





Совет БКДП 12 ноября также обсудит тактику дальнейших действий, связанных с приговором по "делу профсоюзов". Скорее всего, независимые профсоюзы инициируют возобновление работы комиссии МОТ по расследованию.





"Политзаключенными признавать не будем"





Юрист правозащитного центра "Вясна" Валентин Стефанович сообщил, что вопрос о признании Федынича и Комлика политзаключенными рассматриваться не будет.





- "Вясна" не будет рассматривать вопрос о признании Федынича и Комлика политзаключенными, потому что, согласно нашим критериям, они не находятся в местах лишения свободы, или местах несвободы. Таковыми мы считаем пенитенциарные учреждения закрытого типа и пенитенциарные учреждения открытого типа, арестные дома (если речь идет про арест), ЛТП, психбольницы, иные места, которые человек не может оставить по своей воле.





В отношении Федынича и Комлика установлены очень серьезные ограничения, но тем не менее, они все-таки могут на определенное время покидать квартиру. Будь это "химия" с направлением в пенитенциарное учреждение открытого типа, тогда, безусловно, мы бы рассматривали их как политзаключенных.





Но наша позиция по "делу профсоюзов" не изменилась: мы считаем дело политически мотивированным, связанным с их профсоюзной деятельностью, и призываем власти снять с них все обвинения. Мы считаем, что Федынич и Комлик являются жертвами политического преследования.





Следует учитывать, что за уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы в отношении их могут возбудить новое уголовное дело, и лидеры профсоюза могут быть лишены свободы. Всем известно, что при желании органы МВД могут обеспечить такой сценарий (если будут нарушения, зафиксированные актами, что они уклоняются от отбывания наказания).





Если они будут лишены свободы, естественно, мы признаем их политзаключенными, - подчеркнул Валентин Стефанович.