Цена на нефть упала ниже 70 долларов впервые с апреля

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По мнению экспертов, нефтяные котировки продолжают снижаться из-за увеличения добычи в США и Саудовской Аравии, а также в связи с послаблениями, которые Вашингтон сделал для крупнейших потребителей иранской нефти.

Цена нефти Brent утром 9 ноября в ходе торгов лондонской биржи ICE опускалась до 69,99 долларов за баррель. По состоянию на 13:21 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь составила 70,06 долларов за баррель.

Падение ниже 70 долларов зафиксировано впервые с 10 апреля 2018 года, пишет «Коммерсантъ».

5 ноября минфин США ввел новые санкции против Ирана. Под ограничительные меры попали более чем 700 юридических и физлиц, морских и воздушных судов исламской республики. При этом госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.