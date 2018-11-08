Чем порадует «АиФ» в 2019 году? 5 аргументов, чтобы обязательно подписаться

Аргумент 1

В январе 2019 г. еженедельник «АиФ» традиционно отправит своим подписчикам большой глянцевый настенный календарь. У многих дома давно есть почетное место для ежегодного календаря. Оно не должно пустовать.

Аргумент 2

В январе-феврале редакция планирует разослать многостраничный подробный Лунный календарь для садоводов-огородников для климата Беларуси. Многие читатели уже интересуются им, хотят знать: могут ли они по-прежнему в этом вопросе расчитывать на «АиФ». Конечно, сейте по Луне - и урожай получите вдвойне!

Аргумент 3

Конфессиональный календарь также планируем напечатать в начале года в одном из первых выпусков.

Аргумент 4

Есть и важная новость. С января подписчики ежемесячно будут получать вместе с газетой новый спецвыпуск-вкладыш «АиФ-Пенсионер». Мы уверены, что его тематика поможет многим нашим читателям еще лучше ориентироваться в жизни, получать советы «профессиональных пенсионеров», рекомендации наиболее востребованных специалистов-экспертов и ответственных чиновников.

Аргумент 5

Редакция рекомендует использовать при подписке индекс «с тремя семерками»: 637774. Он сейчас самый доступный и предоставляет скидку. Дело в том, что многие наши сюрпризы доставляются только по этому индексу. Так, например, в июне все подписчики получат в свой почтовый ящик новую брошюру «АиФ. Наш мир без границ». Такие полноценные многостраничные выпуски не поступают в продажу, а доставляются прямо на домашний адрес. Наши постоянные читатели уже собирают из них целые подшивки.





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