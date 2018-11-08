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В Барановичах мужчина застрелил укусившую его за палец собаку
09.11.2018 17:49 — Разное | Аргументы и факты
Инцидент произошел в Барановичах 7 ноября вечером. Местный житель 1974 года рождения попытался погладить соседского пса, но тот укусил его за палец. В ответ мужчина взял ружье и застрелил животное, сообщает
У подозреваемого нет разрешения на хранение оружия. Назначены баллистические, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы.
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