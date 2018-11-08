В Барановичах мужчина застрелил укусившую его за палец собаку

Инцидент произошел в Барановичах 7 ноября вечером. Местный житель 1974 года рождения попытался погладить соседского пса, но тот укусил его за палец. В ответ мужчина взял ружье и застрелил животное, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия ИВАНЮКА.

У подозреваемого нет разрешения на хранение оружия. Назначены баллистические, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы.

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, застрелившего милиционера Подробнее