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В Барановичах мужчина застрелил укусившую его за палец собаку

09.11.2018 17:49 — Разное | Аргументы и факты  
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В Барановичах мужчина застрелил укусившую его за палец собаку
ohoter.ru

Инцидент произошел в Барановичах 7 ноября вечером. Местный житель 1974 года рождения попытался погладить соседского пса, но тот укусил его за палец. В ответ мужчина взял ружье и застрелил животное, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия ИВАНЮКА.  

У подозреваемого нет разрешения на хранение оружия. Назначены баллистические, судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. 

В Барановичах мужчина застрелил укусившую его за палец собаку
Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, застрелившего милиционера
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В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье за хулиганство.
 
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Светлы шлях
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