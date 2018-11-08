ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стэндап, модернистский шпацир и творческая встреча. Куда сходить в Бресте в выходные

09.11.2018 17:51 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В субботу в Бресте пройдет творческая встреча с основателем проекта «Сам шазам», а на воскресенье запланирован концерт стендап-комика Саши Долгополова и модернистский шпацир.


Фото: vk.com/paragraphcoffee

Что: Творческая встреча с Никитой Найдёновым

Где: Кофейня Paragraph (улица Карбышева, 32)

Когда: 10 ноября с 19.00 до 21.30

Сколько: Бесплатно

Никита Найдёнов — талантливый парень, певец, автор стихов, а также основатель городского музыкального шоу с живым бэндом «Сам Шазам». В программе встречи стихи, песни, шутки и разговоры.


Фото с сайта saroblnews.ru

Что: Концерт комика Саши Долгополова

Где: Coyote pub (улица Дзержинского, 14/1)

Когда: 11 ноября 19.00

Сколько: 10 рублей

Саша Долгополов — комик со своим особым стилем. Он для тех, кому надоела стандартная комедия и бородатые шутки.

Что: Модернистский шпацир


Фото: Дмитрий Босак

Где: Место сбора возле магазина «Модесса» на Машерова, 44

Когда: 11 ноября с 13.00 до 16.00

Сколько: Бесплатно

Модернистски шпацир — это цикл уличных встреч про брестскую архитектуру модернизма 30-х гг. Это не экскурсии, а дискуссионные встречи для тех, кто интересуется брестским конструктивизмом. Во время прогулки ее участники изучат южную часть центрального района города.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу в Бресте пройдет творческая встреча с основателем проекта "Сам шазам", а на воскресенье запланирован концерт стендап-комика Саши Долгополова и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичах мужчина застрелил укусившую его за палец собаку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика