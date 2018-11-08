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Стэндап, модернистский шпацир и творческая встреча. Куда сходить в Бресте в выходные
В субботу в Бресте пройдет творческая встреча с основателем проекта «Сам шазам», а на воскресенье запланирован концерт стендап-комика Саши Долгополова и модернистский шпацир.
Что: Творческая встреча с Никитой Найдёновым
Где: Кофейня Paragraph (улица Карбышева, 32)
Когда: 10 ноября с 19.00 до 21.30
Сколько: Бесплатно
Никита Найдёнов — талантливый парень, певец, автор стихов, а также основатель городского музыкального шоу с живым бэндом «Сам Шазам». В программе встречи стихи, песни, шутки и разговоры.
Что: Концерт комика Саши Долгополова
Где: Coyote pub (улица Дзержинского, 14/1)
Когда: 11 ноября 19.00
Сколько: 10 рублей
Саша Долгополов — комик со своим особым стилем. Он для тех, кому надоела стандартная комедия и бородатые шутки.
Что: Модернистский шпацир
Где: Место сбора возле магазина «Модесса» на Машерова, 44
Когда: 11 ноября с 13.00 до 16.00
Сколько: Бесплатно
Модернистски шпацир — это цикл уличных встреч про брестскую архитектуру модернизма 30-х гг. Это не экскурсии, а дискуссионные встречи для тех, кто интересуется брестским конструктивизмом. Во время прогулки ее участники изучат южную часть центрального района города.
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В субботу в Бресте пройдет творческая встреча с основателем проекта "Сам шазам", а на воскресенье запланирован концерт стендап-комика Саши Долгополова и...
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