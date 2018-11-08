Стэндап, модернистский шпацир и творческая встреча. Куда сходить в Бресте в выходные

В субботу в Бресте пройдет творческая встреча с основателем проекта «Сам шазам», а на воскресенье запланирован концерт стендап-комика Саши Долгополова и модернистский шпацир.



Фото: vk.com/paragraphcoffee

Что: Творческая встреча с Никитой Найдёновым

Где: Кофейня Paragraph (улица Карбышева, 32)

Когда: 10 ноября с 19.00 до 21.30

Сколько: Бесплатно

Никита Найдёнов — талантливый парень, певец, автор стихов, а также основатель городского музыкального шоу с живым бэндом «Сам Шазам». В программе встречи стихи, песни, шутки и разговоры.



Фото с сайта saroblnews.ru

Что: Концерт комика Саши Долгополова

Где: Coyote pub (улица Дзержинского, 14/1)

Когда: 11 ноября 19.00

Сколько: 10 рублей

Саша Долгополов — комик со своим особым стилем. Он для тех, кому надоела стандартная комедия и бородатые шутки.

Что: Модернистский шпацир



Фото: Дмитрий Босак

Где: Место сбора возле магазина «Модесса» на Машерова, 44

Когда: 11 ноября с 13.00 до 16.00

Сколько: Бесплатно

Модернистски шпацир — это цикл уличных встреч про брестскую архитектуру модернизма 30-х гг. Это не экскурсии, а дискуссионные встречи для тех, кто интересуется брестским конструктивизмом. Во время прогулки ее участники изучат южную часть центрального района города.