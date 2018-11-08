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"Беларусбанк" больше не выдает кредиты на жилье. Нет денег?
Фото: Sputnik / Виктор Толочко
Вместе с тем банк сообщает, что коммерческие кредиты на строительство жилья остаются – но повышается их процент. Так, если ранее такой кредит выдавали под 13% годовых на 20 лет, то сейчас – под 15% годовых на такой же срок. Отметим, что речь идет именно о коммерческих кредитах – ведь те, кому нужна поддержка (многодетные, военные, судьи и т.д.), и далее могут получить кредит. Также невозможно сейчас и, по крайней мере, до конца года позаимствовать деньги в банке на покупку вторичного жилья.
Таким образом, вторичное жилье можно приобрести только за свои собственные деньги. Но можно занять деньги на строительство новой квартиры. Подсчитаем в деньгах, сколько будут стоить гражданам те 2 процентных пункта, на которые повысил банк кредит. Например, мы строим однушку стоимостью 50 тысяч долларов. Если раньше переплата составляла 65 тысяч долларов, то в настоящее время составляет – 75 тысяч. Всего два процентных пункта, но целых 10 тысяч долларов.
С чем связаны изменения условий кредитования и как это повлияет на рынок жилья? На наши вопросы ответил экономист Антон Залесовский.
– У населения выросли как инфляционные, так и девальвационные ожидания в связи с ослаблением российского рубля. Значительно снизился объем продажи валюты физическими лицами, – говорит эксперт.
По словам экономиста, за 9 месяцев 2018 года белорусы увеличили количество кредитов в банках. И не только потребительских – то есть на всякие телевизоры, холодильники, телефоны и т.д. Так, с начала года увеличилась задолженность по кредитам на недвижимость на 14,2%.
– Девальвационные и инфляционные ожидания населения растут. Нацбанк из-за этого нервничает. Такое решение – приостановить выдачу кредитов – это попытка сохранить хорошие показатели в целом по стране, в том числе чтобы удержать инфляцию в пределах 6% на конец года.
Почему же «Беларусбанк» именно сейчас решил повысить процент по кредиту на жилье? Дело только в том, что население ожидает девальвации? Но люди всегда ждут ее, и раньше «Беларусбанк» только понижал процент. Что сейчас случилось? С учетом того, что ставка рефинансирования не изменилась.
– На сегодняшний день в «Беларусбанке» большая закредитованность. Он не может раздавать большое количество денег под маленький процент. Банк в основном получает деньги с банковских вкладов. А сейчас люди начали забирать свои деньги из банков, так как боятся девальвации. И банки никак не могут повлиять на эту тенденцию. Одним словом, у банков заканчиваются дешевые деньги.
Чиновники не раз говорили о том, что через некоторое время, если инфляция будет маленькая, можно говорить про ипотеку, то есть о дешевых кредитах на жилье. Официальная инфляция у нас маленькая. Например, в прошлом году она вообще составила менее 5% и была рекордно низкой. Можно ли сейчас говорить о том, что правительство и Нацбанк не могут сдержать инфляцию и она начнет расти?
– Возможно, в «Беларусбанке» появилась информация касательно дальнейшего развития денежно-кредитной политики Беларуси на 2019 год. И банк начал страховаться уже сейчас. Все макроэкономические показатели (уровень инфляции, состояние платежного баланса страны, величина официальных золотовалютных резервов страны, курс доллара), запланированные на этот год, правительство выполнит, но это не значит, что не найдется какой-то фактор, который может изменить сложившуюся ситуацию в начале следующего года . Я думаю, ставка рефинансирования начнет расти и «Беларусбанк», наверное, уже об этом знает.
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