"Беларусбанк" больше не выдает кредиты на жилье. Нет денег?

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Вместе с тем банк сообщает, что коммерческие кредиты на строительство жилья остаются – но повышается их процент. Так, если ранее такой кредит выдавали под 13% годовых на 20 лет, то сейчас – под 15% годовых на такой же срок. Отметим, что речь идет именно о коммерческих кредитах – ведь те, кому нужна поддержка (многодетные, военные, судьи и т.д.), и далее могут получить кредит. Также невозможно сейчас и, по крайней мере, до конца года позаимствовать деньги в банке на покупку вторичного жилья.Таким образом, вторичное жилье можно приобрести только за свои собственные деньги. Но можно занять деньги на строительство новой квартиры. Подсчитаем в деньгах, сколько будут стоить гражданам те 2 процентных пункта, на которые повысил банк кредит. Например, мы строим однушку стоимостью 50 тысяч долларов. Если раньше переплата составляла 65 тысяч долларов, то в настоящее время составляет – 75 тысяч. Всего два процентных пункта, но целых 10 тысяч долларов.С чем связаны изменения условий кредитования и как это повлияет на рынок жилья? На наши вопросы ответил экономистговорит эксперт.По словам экономиста, за 9 месяцев 2018 года белорусы увеличили количество кредитов в банках. И не только потребительских – то есть на всякие телевизоры, холодильники, телефоны и т.д. Так, с начала года увеличилась задолженность по кредитам на недвижимость на 14,2%.Почему же «Беларусбанк» именно сейчас решил повысить процент по кредиту на жилье? Дело только в том, что население ожидает девальвации? Но люди всегда ждут ее, и раньше «Беларусбанк» только понижал процент. Что сейчас случилось? С учетом того, что ставка рефинансирования не изменилась.Чиновники не раз говорили о том, что через некоторое время, если инфляция будет маленькая, можно говорить про ипотеку, то есть о дешевых кредитах на жилье. Официальная инфляция у нас маленькая. Например, в прошлом году она вообще составила менее 5% и была рекордно низкой. Можно ли сейчас говорить о том, что правительство и Нацбанк не могут сдержать инфляцию и она начнет расти?