"Не позорьтесь!": больную Пугачеву затравили после публичного признания



Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"

"У меня гастроли в Канаде. Если я прекрасно гастролирую, значит, у меня в семье все хорошо".

10 ноября в спорткомплексе "Олимпийский" состоится юбилейный концерт, посвященный его 50-летию. На сцене песни именинника должен исполнить целый сонм отечественных звезд:, участники проекта "Голос".Первой в афише значилась. Собственно, ради нее многие зрители и купили билеты. Однако 8 ноября на своей официальной страничке в Instagram Примадонна сообщила о том, что не сможет выступить на шоу.– обратилась она к коллеге.Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на признание Примадонны. Одни осыпали ее пожеланиями скорейшего выздоровления, а другие уличили в обмане. Дескать, из Пугачевой сделали зазывалу на концерт Агутина, чтобы распродать билеты. Некоторые посчитали, что Примадонна просто "слилась" в последний момент.– высказались пользователи Сети.Кто-то предположил, что, если Алла Борисовна и больна, она явно преувеличила свою хворь. Косвенно эту версию подтвердил ее молодой муж. Шоумен находится на гастролях на другом континенте и на вопросы о состоянии супруги ответил так:При этом Галкин прокомментировал слова Пугачевой крайне смутно.заявил он.