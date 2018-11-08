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Школьный автобус въехал во встречный погрузчик в Вороновском районе

09.11.2018 17:46 — Разное | UDF  
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Фото: gaigrodno.by
Школьный автобус и погрузчик столкнулись в деревне Конвелишки Вороновского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 9 ноября. По предварительной информации, водитель автобуса в условиях тумана выехал на полосу встречного движения и врезался в погрузчик «Амкодор».

Школьный автобус въехал во встречный погрузчик в Вороновском районе

В результате ДТП водитель автобуса оказался заблокирован в салоне. Мужчину при помощи специнструмента из транспортного средства доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.

Школьный автобус въехал во встречный погрузчик в Вороновском районе

Как сообщили в МЧС, кроме водителя, в автобусе ехали 24 пассажира: двое взрослых и 22 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет. Для осмотра в больницу были доставлены взрослые и пятеро детей.

Школьный автобус въехал во встречный погрузчик в Вороновском районе

По информации ГАИ, в больницу были помещены двое детей. У них легкие травмы.

 
 
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Школьный автобус и погрузчик столкнулись в деревне Конвелишки Вороновского района.
 
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