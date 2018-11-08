ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нефть Brent рухнула ниже $70 впервые за полгода

09.11.2018 17:43 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Картинка носит иллюстративный характер
Цены на нефть продолжают стремительно падать, теряя за месяц уже более 18%.

На торгах в пятницу впервые с апреля стоимость сорта Brent, к которому привязана половина глобальных физических поставок, упала ниже 70 долларов.

На 13.26 мск фьючерсные контракты с поставкой в январе заключались по 69,73 доллара за баррель, теряя в цене 1,3% за день, 5,5% - с начала недели и более 15 долларов по сравнению с пиками, показанными в начале октября.

Американский эталон WTI дешевеет десятый день подряд, чего рынок не видел с 2014 года. В пятницу котировки опустились еще на 1,3% и пробили отметку 60 долларов впервые с февраля.

На рынке сохраняются опасения избытка, говорит аналитик Nordea Денис Давыдов: три ключевые добывающие страны - США, Саудовская Аравия и Россия резко увеличили поставки.

Добыча в Штатах на минувшей неделе подскочила на 400 тысяч баррелей в сутки, установив новый исторический рекорд в 11,6 млн баррелей в день.

К концу года, по прогнозу американского Минэнерго, она выйдет на планку в 11,8 млн баррелей, а в следующем году превысит 12,5 млн баррелей ежедневно.

Саудовская Аравия взвинтила производство с 9,8 млн баррелей в начале года до 10,7 млн на октябрь, а концу года выйдет на "устойчивую" планку в 11 млн баррелей в день, предупреждал глава Минэнерго королевства Халед аль-Фалих.

Россия установила постсоветский рекорд добычи в 11,4 млн баррелей в сутки, что, по данным ЦДУ ТЭК, на 0,5 млн выше показателей начала года.

Рост добычи, который начался летом после требований администрации Дональда Трампа и конгресса, пригрозившего ОПЕК судом за манипулирование нефтяными ценами, наложился на поблажки по санкциям против Ирана, отмечает Давыдов: хотя нефтяное эмбарго восстановлено с 5 ноября, 8 ключевых клиентов Тегерана получили право закупать до 1 млн баррелей в день.

По оценке американского Минэнерго, мировой рынок "черного золота" уже находится в состоянии, когда добыча превышает спрос, и в ближайшие три квартала этот дисбаланс будет только усиливаться.

Сейчас "лишними" являются 170 тысяч баррелей ежеденвной добычи, к концу года эта цифра вырастет до 690 тысяч баррелей, а к середине 2019-го достигнет 1,19 млн баррелей - уровня, который последний раз наблюдался в 2015 году, когда цены рухнули до 12-летнего минимума в 27 долларов за бочку Brent.

Проблема нефтяного рынка в том, что сланцевый бум в США перекрывает весь рост мирового спроса, отмечают аналитики Института энергетики и финансов.

Чтобы остановить сланцевое цунами, по их расчетам, цены должны упасть до 40-50 долларов за баррель. В этом случае рост добычи в США остановится к 2020-му году.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цены на нефть продолжают стремительно падать, теряя за месяц уже более 18%.
 
Новости дня
Новости разные
 
Их армия на службу позвала. В районном доме культуры прошел День призывника
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика