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В литовском издании вышла новость о планах нападения НАТО на Беларусь
Иллюстративное фото
Выяснилось, что это фейк, а сайт взломали, рассказали сотрудники издания
Кибератаку совершили днём 26 октября. Из-за того, что хакеры указали более раннюю дату публикации, новость сразу попала в архив и сотрудники сайта её не заметили. Информацию о подозрительной новости сотрудникам портала передали из Министерства обороны в среду, 7 ноября.
В результате расследования выяснилось, что к публикации непричастны сотрудники издания. В связи со взломом редакция подала заявление в полицию и Национальный центр кибербезопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
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Позже выяснилось, что это фейк, а сайт взломали.
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