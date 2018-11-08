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В литовском издании вышла новость о планах нападения НАТО на Беларусь

09.11.2018 17:38 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
На портале «Kas vyksta Kaune» («Что происходит в Каунасе») появилась новость под названием «НАТО планирует вторгнуться в Беларусь».
Выяснилось, что это фейк, а сайт взломали, рассказали сотрудники издания delfi.lt.

Кибератаку совершили днём 26 октября. Из-за того, что хакеры указали более раннюю дату публикации, новость сразу попала в архив и сотрудники сайта её не заметили. Информацию о подозрительной новости сотрудникам портала передали из Министерства обороны в среду, 7 ноября.

В результате расследования выяснилось, что к публикации непричастны сотрудники издания. В связи со взломом редакция подала заявление в полицию и Национальный центр кибербезопасности.

 
Теги: Новости
 
 
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