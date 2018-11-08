В литовском издании вышла новость о планах нападения НАТО на Беларусь

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delfi.lt

Кибератаку совершили днём 26 октября. Из-за того, что хакеры указали более раннюю дату публикации, новость сразу попала в архив и сотрудники сайта её не заметили. Информацию о подозрительной новости сотрудникам портала передали из Министерства обороны в среду, 7 ноября.В результате расследования выяснилось, что к публикации непричастны сотрудники издания. В связи со взломом редакция подала заявление в полицию и Национальный центр кибербезопасности.