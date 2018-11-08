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Когда белорусские власти в начале нынешнего года ставили планы по выпуску Geely, они наверняка руководствовались известной поговоркой «точность – вежливость королей!» Правда, для выполнения этих планов королевских способностей не хватило.Еще в январе белорусам было обещано, что к концу 2018 года «БелДжи» выпустит 15 435 китайских автомобилей Geely. Вот так! Не 15 тысяч и даже не 15 с половиной, а именно 15 435, и ни одной джилиной меньше! Тут даже самый последний скептик поверит.Но шли месяцы, а вместе с ними и новенькие Geely потихоньку шли с конвейера. И вот исполняющий обязанности генерального директора предприятия8 ноября поставил новую задачу на следующий, 2019 год — 25 тысяч автомобилей, сообщаетНо, постойте, а что же там с выполнением предыдущей задачи? По словам все того же Свидерского, с начала года на предприятии произведено более 5,4 тысячи легковых автомобилей. 5,4 тысячи!Думается, не надо быть великим математиком, чтобы понять насколько эта цифра отличается от запланированных 15 435. Как и прагматиком, чтобы оценить вероятность достижения этого результата за оставшиеся до конца года месяцы.Не хочется утруждать читателя большим количеством цифр. Но кое-какие все-таки хотелось бы привести, чтобы показать всю адекватность оценок наших властей данного проекта. Вы думаете 15 435 Geely – это единственные «реалистичные» планы на 2018 год?Ну что вы! После открытия «БелДжи» бывший вице-премьерзаявил, что завод выпустит в 2018 году 25 тысяч автомобилей (еще на 10 тысяч больше). Позже прозвучала и другая цифра – продавать к концу нынешнего года по 8 тысяч машин в квартал!Впрочем, это еще цветочки. Изначальные планы были куда амбициознее. Открывая завод «БелДжи»,потребовал выпускать ежегодно «хотя бы» 60 тысяч(!) автомобилей, заметив, что для выхода на рентабельность необходимо 35 тысяч.А пока чиновники соревнуются, кто больше на словах произведет Geely, предприятие продолжает работать в минус, опустошая наши карманы. И, если судить по реальным результатам, а не популистским планам, эту чью-то блажь нам оплачивать еще очень долго.