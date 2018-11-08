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Диспетчер минуту слушала процесс убийства москвички в лифте

09.11.2018 17:23 — Разное | UDF  
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Фото: REN TV
Диспетчер высотки на юго-западе Москвы, где в лифте убили женщину, минуту слушала, как убивают москвичку, и не вызвала полицию.

Аудиозапись, сделанную в лифте, опубликовал телеканал РЕН ТВ в пятницу, 9 ноября. Перед смертью женщина успела нажать кнопку вызова диспетчера.

«Эй, в лифте, девушка! Вас камера снимает. Я сейчас милицию вызываю», — предупреждает диспетчер, хотя с первых же секунд слышны крики пострадавшей и мольбы о помощи.

Далее на записи отчетливо слышно, как жертва уговаривает убийцу взять деньги и пощадить ее, однако диспетчер по-прежнему не вызывает правоохранителей и продолжает уточнять, точно ли нужна помощь.

Когда прошло уже более минуты борьбы, израненная москвичка потеряла сознание. Убийца нанес ей около 10 ножевых ранений.

Тело женщины 1966 года рождения обнаружили 6 ноября жители дома по улице Знаменские Садки. Добычей преступника стала пара тысяч рублей.

На данный момент подозреваемого удалось задержать. Им оказался мужчина 1991 года рождения.

 
 
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Диспетчер высотки, где в лифте убили женщину, минуту слушала, как убивают москвичку.
 
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