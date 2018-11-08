МВФ: В Беларуси у нас достаточно поводов для волнения

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Об этом заявил глава миссии МВФ в Беларуси, выступая на КЭФ-2018.заявил Жак Миньян.В Беларуси у МВФ поводов для волнения пока достаточно. Во-первых, экспорт сильно сконцентрирован — 60% рынка занимают 3 партнера, 45% приходится на Россию.Миньян отметил, что субсидии экономики Беларуси со стороны России все еще достигают 10% ВВП — и это очень высокий уровень. И изменение налоговой политики в России может оказать очень заметное влияние на Беларусь. Глава МВФ напомнил, что когда субсидии достигали 17% ВВП, его рост составлял около 7%.— отметил он.Основная проблема Беларуси, с точки зрения МВФ, — устойчивость финансового сектора. Главное — высокая долларизация, хоть снижающаяся. Эксперт также призвал наращивать уровень золотовалютных резервов и указал на высокий уровень внешнего долга.При этом глава миссии похвалил Беларусь за очень хорошие результаты в борьбе с инфляцией,