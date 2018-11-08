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МВФ: В Беларуси у нас достаточно поводов для волнения
Фото: Sputnik / Наталья Селиверстова
Об этом заявил глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян, выступая на КЭФ-2018.
«Нам платят за то, чтобы мы волновались — если мы не волнуемся, значит мы плохо работаем», — заявил Жак Миньян.
В Беларуси у МВФ поводов для волнения пока достаточно. Во-первых, экспорт сильно сконцентрирован — 60% рынка занимают 3 партнера, 45% приходится на Россию.
Миньян отметил, что субсидии экономики Беларуси со стороны России все еще достигают 10% ВВП — и это очень высокий уровень. И изменение налоговой политики в России может оказать очень заметное влияние на Беларусь. Глава МВФ напомнил, что когда субсидии достигали 17% ВВП, его рост составлял около 7%. «Упало субсидирование, упал темп роста. Это наводит на мысль, что связь значительная», — отметил он.
Основная проблема Беларуси, с точки зрения МВФ, — устойчивость финансового сектора. Главное — высокая долларизация, хоть снижающаяся. Эксперт также призвал наращивать уровень золотовалютных резервов и указал на высокий уровень внешнего долга.
При этом глава миссии похвалил Беларусь за очень хорошие результаты в борьбе с инфляцией, «особенно с вашей историей гиперинфляции в недавнем прошлом».
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Если экономика Беларуси неплохо работает и даже растет.
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