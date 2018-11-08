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В Барановичах мужчина застрелил собаку, которая укусила его за палец
Фото: sk.gov.by
Официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк рассказал:
— Инцидент произошел в райцентре около 19.00. Со слов подозреваемого, он хотел погладить собаку, а она укусила его за палец. Мужчина взял дома ружье и застрелил пса. Барановичским межрайотделом СК возбуждено уголовное дело. Установлено, что разрешения на хранение оружия у мужчины не было. Следователями назначен ряд экспертиз.
Данная статья предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
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Уголовное дело за хулиганство возбуждено в отношении жителя Барановичей.
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