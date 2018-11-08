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Также в отставку отправлен весь тренерский штаб команды — тренер, тренер, тренер по вратарям, тренер по физподготовкеи тренер-селекционер. Контракты с ними расторгнуты по соглашению сторон.В клубе отметили, что «Динамо» необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры.— заявил гендиректор клуба— сказал он.Имя нового главного тренера гендиректор обещал назвать в ближайшее время.— сказал Басков.возглавил минское «Динамо» летом прошлого года. В этом сезоне минчане крайне неудачно выступают в КХЛ. Сейчас «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, от зоны плей-офф команду отделяют семь очков.