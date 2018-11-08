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Уволен весь тренерский штаб хоккейного минского "Динамо"
Фото: sb.by
Также в отставку отправлен весь тренерский штаб команды — тренер Сергей Стась, тренер Константин Кольцов, тренер по вратарям Андрей Кудин, тренер по физподготовке Геннадий Лянго и тренер-селекционер Юрий Кузьменков. Контракты с ними расторгнуты по соглашению сторон.
В клубе отметили, что «Динамо» необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры.
«В такие моменты резкие решения оправданны, только так мы можем что-то изменить», — заявил гендиректор клуба Дмитрий Басков.
«Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде», — сказал он.
Имя нового главного тренера гендиректор обещал назвать в ближайшее время.
«Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против «Трактора», — сказал Басков.
Горди Дуайер возглавил минское «Динамо» летом прошлого года. В этом сезоне минчане крайне неудачно выступают в КХЛ. Сейчас «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, от зоны плей-офф команду отделяют семь очков.
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Уволен главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер, сообщает официальный сайт клуба.
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