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Уволен весь тренерский штаб хоккейного минского "Динамо"

09.11.2018 17:08 — Разное | UDF  
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Фото: sb.by
Уволен главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер, сообщает официальный сайт клуба.

Также в отставку отправлен весь тренерский штаб команды — тренер Сергей Стась, тренер Константин Кольцов, тренер по вратарям Андрей Кудин, тренер по физподготовке Геннадий Лянго и тренер-селекционер Юрий Кузьменков. Контракты с ними расторгнуты по соглашению сторон.

В клубе отметили, что «Динамо» необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры.

«В такие моменты резкие решения оправданны, только так мы можем что-то изменить», — заявил гендиректор клуба Дмитрий Басков.

«Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде», — сказал он.

Имя нового главного тренера гендиректор обещал назвать в ближайшее время.

«Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против «Трактора», — сказал Басков.

Горди Дуайер возглавил минское «Динамо» летом прошлого года. В этом сезоне минчане крайне неудачно выступают в КХЛ. Сейчас «Динамо» занимает последнее место в Западной конференции, от зоны плей-офф команду отделяют семь очков.

 
 
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Уволен главный тренер минского "Динамо" Горди Дуайер, сообщает официальный сайт клуба.
 
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