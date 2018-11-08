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Ежегодное удорожание нефти для Беларуси из-за налогового маневра составит более $20 за тонну – "Белнефтехим"

09.11.2018 17:15 — Разное | Интерфакс  
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Реализация в России так называемого "налогового маневра" в нефтяной отрасли приведет к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси в $20 за тонну, заявил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"При цене нефти $70 за баррель введение параметров налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию для нас нефти, по предварительным расчетам, более чем на $20 за тонну", - сказал  В.Сизов в интервью госагентству БелТА.

Зампред напомнил, что один из рассматриваемых механизмов компенсации выпадающих доходов белорусского бюджета из-за реализации налогового маневра -  зафиксировать потери в цене нефти, которая поставляется из России в Беларусь.

"Возможно, во время переговоров с российской стороной будут достигнуты какие-то другие подходы к компенсации для Беларуси. Переговорный процесс идет, говорить об окончательном механизме рано, но мы бы хотели, чтобы к концу года было определенное понимание, в каких условиях мы будем работать", - подчеркнул он.

Как заявил ранее агентству "Интерфакс-Запад" заместитель министра финансов Беларуси  Дмитрий Кийко, Минск и Москва достигли принципиальных договоренностей о необходимости компенсации выпадающих доходов белорусского бюджета из-за реализации в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли.

"Обсуждаются два механизма компенсации выпадающих доходов белорусского бюджета: межбюджетный трансферт, то есть, прямые выплаты из российского бюджета в наш бюджет либо предоставление компенсации через цену на нефть. Российская сторона предлагает это сделать через межбюджетный трансферт. Сейчас мы ожидаем соответствующих предложений", - сказал Д.Кийко.

По его словам, наряду с обсуждением механизма компенсации продолжается дискуссия о размере компенсации потерь белорусской стороны.

Д.Кийко также отметил, что в Минске рассчитывают на согласование и утверждение компенсационного механизма не только на 2019 год, но и на весь период реализации налогового маневра в РФ, то есть до 2024 года включительно. При этом размер компенсации должен также учитывать весь объем поставок российской нефти в Беларусь, который закреплен межправительственным соглашением от 2007 года - 24 млн тонн в год.

Планируется, что суммы компенсаций автоматически будут привязаны к актуальным ценам на нефть и, соответственно, размерам экспортных пошлин на нефть. "Сейчас мы решаем задачу согласования автоматического компенсационного механизма с учетом действия до 2025 года двусторонних межправительственных соглашений, которыми регулируется сотрудничество в нефтяной сфере", - сказал замминистра.

Д.Кийко также подтвердил, что потери белорусского бюджета от реализации налогового маневра в РФ в 2019 году составят порядка $300 млн исходя из цены за нефть на уровне $70 за баррель.

Годовой баланс поставок нефти из РФ в Беларусь составляет 24 млн тонн, фактически Минск закупает 18 млн тонн, остальные 6 млн тонн "перетамаживаются", то есть в белорусский бюджет перечисляются экспортные пошлины с этого объема. Такая схема была согласована сторонами в апреле 2017 года.

Ранее также сообщалось, что, по оценке экспертов Всемирного банка, Беларусь будет вынуждена сокращать расходы бюджета, если не достигнет договоренностей с Москвой о компенсации выпадающих доходов из-за налогового маневра в России.

 
Теги: Минск
 
 
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Реализация в России так называемого "налогового маневра" в нефтяной отрасли приведет к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси в $20 за тонну, заявил заместитель...
 
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