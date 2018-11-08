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Минимальная зарплата за октябрь индексироваться не будет

09.11.2018 17:00 — Разное | Интерфакс  
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Минимальная зарплата за октябрь индексироваться не будет, сообщает министерство труда и социальной защиты Беларуси.

"По информации Национального статистического комитета, инфляция за октябрь к сентябрю составила 0,5% и не превысил пятипроцентного порога инфляции к январю 2018 года. Таким образом, минимальная заработная плата за октябрь 2018 года не индексируется", - говорится в сообщении ведомства.

Что касается граждан, имеющих доходы на территории Беларуси из других источников, то потери от инфляции возмещаются им по предусмотренным коллективными договорами основаниям.

Денежные доходы населения за октябрь, которые подлежат индексации согласно законодательству, будут проиндексированы в пределах Br214,21.

С 1 января 2018 года минимальная заработная плата установлена в размере Br305.

 
 
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Минимальная зарплата за октябрь индексироваться не будет, сообщает министерство труда и социальной защиты Беларуси. "По информации Национального статистического...
 
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Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
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