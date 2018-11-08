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Беларусь будет наблюдать за учениями НАТО в Польше "Anakonda-2018"

09.11.2018 16:54 — Разное | Интерфакс  
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Белорусские военные будут наблюдать за учениями НАТО "Anakonda-2018", которые проходят в Польше, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.

"12-16 ноября по приглашению польской стороны два представителя Вооруженных сил Республики Беларусь примут участие в наблюдении за многонациональным учением вооруженных сил государств – членов НАТО "Анаконда-2018", проводимым на территории Республики Польши", - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, в Польше 7 ноября начался  первый этап масштабных военных учений НАТО под кодовым названием Anakonda-2018.

Основная фаза учений состоит из двух этапов: 7-16 ноября - военные учения, 26 ноября - 6 декабря - командно-штабные учения.

В них примут участие военнослужащие из 10 стран НАТО и командные структуры альянса.

Учения пройдут на полигонах Польши и стран Балтии, в международном воздушном пространстве и акватории Балтийского моря.

Переброска войск для участия в учениях началась еще в сентябре.

В ходе учений будет отрабатываться взаимодействие военных органов управления с гражданскими органами и отдельными элементами командных структур НАТО.

 
 
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Белорусские военные будут наблюдать за учениями НАТО "Anakonda-2018", которые проходят в Польше, сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
 
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