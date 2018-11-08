ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет

09.11.2018 17:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Великобритании. Кейт Миддлтон повторила образ шестилетней давности.

Герцогиня Кембриджская надела голубое платье в пол на церемонию Тusk Conservation Awards, которая проходила в Лондоне. На ней принц Уильям вручал награду за сохранение дикой природы Африки.

Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет
2018 год

По информации Daily Mail, к платью Кейт Миддлтон было приковано много внимания. Наряд от британского дизайнера Jenny Packam с изящной спиной из кружева герцогиня впервые надела шесть лет назад – в 2012 году – на мероприятии, которое было посвящено Олимпийским играм. Герцогиня также отдала предпочтение тем же туфлям, с которыми она впервые надела платье.

Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет
2012 год

С того момента Миддлтон трижды стала мамой.

В этот раз на публике Кейт появилась с другой прической – она распустила волосы и сделала локоны.  Шесть лет назад герцогиня собрала волосы в элегантный пучок. 

Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет
2018 год

Пара на ковровой дорожке выглядела счастливой и расслабленной, общаясь с гостями мероприятия.

Какое блюдо любит Кейт Миддлтон. Рассказывает её супруг (читать далее). 
Новости по теме

10 лучших образов Меган Маркл после новости о её беременности

Модный конфуз. Меган Маркл забыла снять ценник с платья и появилась на публике

Официально: Меган Маркл ждёт первенца

Принцесса Евгения, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Сравниваем свадебные платья «королевских» невест

От гостей и платья до праздничного торта. Что известно о свадьбе внучки Елизаветы II принцессы Евгении

Дружба Меган Маркл и Серены Уильямс. Что обсуждают подруги

Какое блюдо любит Кейт Миддлтон. Рассказывает её супруг

Почему Кейт Миддлтон редко появляется на публике с собранными волосами
‡агрузка...
Новости 24 часа

В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения

Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»

В КНДР остановили демонтаж ракетного полигона

Стрельбу в калифорнийском баре устроил бывший морской пехотинец

В Мельбурне мужчина поджёг автомобиль и напал с ножом на полицейских

В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга

«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ

«Есть серьёзные претензии». МЧС выявил нарушения на крупных предприятиях Беларуси

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Кейт Миддлтон повторила образ шестилетней давности. Герцогиня Кембриджская надела голубое платье в пол на церемонию Тusk Conservation Awards,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Школьный автобус въехал во встречный погрузчик в Вороновском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика