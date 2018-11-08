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Те же туфли и платье. Кейт Миддлтон повторила образ через шесть лет
Новости Великобритании. Кейт Миддлтон повторила образ шестилетней давности.
Герцогиня Кембриджская надела голубое платье в пол на церемонию Тusk Conservation Awards, которая проходила в Лондоне. На ней принц Уильям вручал награду за сохранение дикой природы Африки.
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С того момента Миддлтон трижды стала мамой.
В этот раз на публике Кейт появилась с другой прической – она распустила волосы и сделала локоны. Шесть лет назад герцогиня собрала волосы в элегантный пучок.
Пара на ковровой дорожке выглядела счастливой и расслабленной, общаясь с гостями мероприятия.
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Новости Великобритании. Кейт Миддлтон повторила образ шестилетней давности. Герцогиня Кембриджская надела голубое платье в пол на церемонию Тusk Conservation Awards,...
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