Планы на год. 7 шагов к урожайным грядкам

Рассказывает агроном Валентин Чистяков:

Шаг 1: нарисуем схему‑2018

Любой план должен от чего-то отталкиваться. Для того чтобы улучшить свой огород, нам нужна схема грядок с обозначениями, где и что росло в уходящем сезоне. Не стоит надеяться на память и откладывать «урок рисования» на потом, даже если грандиозных перепланировок не предполагается.





Инфографика: АиФ / Владислав Щепкин

Шаг 2: внесём поправки

Огороды на дачных участках часто излишне разрастаются только потому, что хозяева не нашли земле другого применения. При этом культуры размещаются на грядках случайным образом, и результаты такого подхода бывают непредсказуемыми. Например, в вашем распоряжении могут оказаться горы моркови, съесть которые нереально, зато урожая любимой всеми домочадцами фасоли хватило всего на один летний обед. Если в конце каждого сезона не вносить поправки в огородные планы, то подобные нестыковки будут вечными.

Что делать? Вспомните и запишите все проблемы с каждой культурой и продумайте идеи по их устранению. Например, вот так.

Итоги-2018 Культура Не понравилось Что делать Морковь Большой урожай, половина останется несъеденной. Занять морковкой одну грядку, а не две. Фасоль овощная Собрали одну миску. На заморозку не хватило. Увеличить фасолевую грядку вдвое.

Шаг 3: добавим новинки

После подведения итогов нужно на время заглянуть в будущее. Возможно, вы распробовали новый для себя овощ или заинтересовались культурой, которую не выращивали раньше. Не стоит откладывать воплощение идей на потом — запланируйте изменения прямо сейчас.

Все заметки нужно приложить к схеме грядок.

Новое‑2019 Лук порей Хочу 3 кг. Посадить на луковой грядке 1 м порея. Купить семена!!!

Шаг 4: составим список‑2019

Теперь у нас есть все необходимые данные, чтобы составить предварительный список огородных культур, которые мы будем выращивать в следующем сезоне.

Шаг 5: выстроим очередь

Все слышали о пользе чередования культур, но не каждый применяет его на практике. Причина — большой ассортимент. Составить севооборот для обширного списка культур очень сложно, особенно если овощных культур гораздо больше, чем грядок в огороде. Многие на этом этапе предпочитают махнуть на науку рукой или утешаются тем, что возвращают каждую культуру на прежнее место через год. Но это тоже плохой вариант, потому что за год почва не успевает оздоровиться. Выход в этой ситуации есть: овощи нужно чередовать не поодиночке, а блоками, в которые культуры следует предварительно сгруппировать по признаку родства или совместимости.





Инфографика: АиФ / Владислав Щепкин

Шаг 6: новый план

Практика показывает, что удобнее всего, когда огород состоит из нескольких приблизительно равных по площади частей. Лучше всего, если их не меньше четырёх и не больше восьми. Возьмите старую схему и разделите её на условно одинаковые части, в каждой из которых должна оказаться как минимум одна грядка. После этого превратите список культур в список блоков, ориентируясь на родственные связи растений. При этом популярный в семье овощ может занять один сектор целиком, а выращиваемые в небольших количествах культуры нужно объединить в группы.

Шаг 7: проверим семена

Если мы сейчас сопоставим оставшиеся с прошлого сезона, но ещё нестарые семена с нашим списком овощных культур, то к посевной уж точно ничего не упустим. А покупать или заказывать семенной материал уже можно — ждать до весны совсем необязательно!





Инфографика: АиФ / Владислав Щепкин

Почему нужно менять место

Когда культура сидит на одном и том же месте несколько лет, грядка превращается в рассадник характерных для неё болезней и вредителей. Чтобы проблемы не накапливались, рекомендуется возвращать каждый овощ или его родственников на прежнее место не раньше чем через 4 года — за это время площадка освободится от источников инфекции.

Чередование культур — один из способов не допустить истощения почвы. Растения по-разному используют ресурсы. Одни едят много азота, другие увлечённо поглощают калий. Одни питаются под поверхностью земли, а другие забираются вглубь. Одни обожают навоз, другие его не переносят. Единственный способ избежать дисбаланса — выращивать на грядке то одно, то другое растение.

Если возделывать овощи на одних и тех же местах, то на грядках с морковью, свёклой, зеленью и другими «медленными» культурами прочно угнездятся злостные сорняки. Если же время от времени там будут жить овощи, быстро накрывающие поверхность листьями (капуста, тыква или картошка), то такой возможности у них не будет.